Nuove proposte: i Catch The Young

Un nuovo entusiasmante capitolo si è aperto nel vivace panorama della musica sudcoreana con il debutto di Catch The Young, una band pop-rock alternativa che ha rapidamente catturato gli ascoltatori con il loro suono distintivo e i testi toccanti. Compisto da cinque membri di talento - Sani al basso e come voce secondaria, Kihoon alla chitarra, Namhyun come cantante principale, Junyong alla tastiera e vocalist e Jungmo alla batteria - la band ha coniato il termine "youth pop rock" per incapsulare l'essenza della loro musica, che articola splendidamente gli alti e bassi dell'esperienza giovanile.

I Catch The Young hanno debuttato 1° novembre 2023, segnando l'inizio di un promettente viaggio musicale che risuona con l'energia e la vitalità della gioventù. Il mini-album di debutto della band, giustamente intitolato "Catch The Young: Fragments of Youth", è una tela sonora in cui dipingono il vivido arazzo delle giovani emozioni.

Al centro dell'espressione artistica dei Catch The Young c'è un genuino tentativo di incapsulare l'enormità dell'esperienza giovanile. La loro musica approfondisce i momenti più brillanti della giovinezza, creando narrazioni che navigano nelle emozioni incontrate durante questa fase trasformativa della vita. Dall'euforia del primo amore ai momenti riflessivi della scoperta di sé, i Catch The Young esplorano senza paura le dimensioni sfaccettate della gioventù nella loro uscita di debutto.

Le sette tracce che compongono "Catch The Young: Fragments of Youth" sono una testimonianza dell'impegno della band di rimanere autentici. Ogni canzone è un pezzo accuratamente realizzato che riflette le esperienze personali e collettive dei membri. In particolare, tutte le tracce sono state scritte o co-scritte dalla band, mostrando la loro dedizione a infondere alla loro musica un tocco genuino e sentito.

Mentre gli ascoltatori intraprendono un viaggio musicale con i Catch The Young, si immergono in un paesaggio sonoro che risuona con storie ed emozioni riconoscibili. La capacità della band di articolare le complessità dei giovani attraverso la loro musica ha ottenuto il loro ampio successo, inserendo i Catch The Young come voci nuove e rinferscanti nel mondo in continua evoluzione del pop-rock alternativo.

I Catch The Young emergono non solo come ensemble musicale ma anche come narratori dell'esperienza giovanile. Il loro mini-album di debutto rappresenta una prima testimonianza della loro arte, intrecciando una narrazione accattivante che invita gli ascoltatori a connettersi con il vibrante arazzo di emozioni che definiscono l'essenza della gioventù.

Panorama.it spoke with them.









Piacere di conoscervi, ragazzi. Potete per favore presentarvi ai nostri lettori?

Two, three! Hello, we are Catch The Young! Siamo una band nuova di zecca che ha debuttato a novembre. Abbiamo cinque membri: Kihoon, chitarra e voce, Sani, basso e voce, Namhyun, cantante principale, Junyong, tastiera e voce, e Jungmo, batteria e percussioni. Potreste non aver sentito parlare di noi, ma suoniamo musica in un genere che chiamiamo Youth Pop Rock per condividere l'energia della gioventù con tutti voi.

Come ci si sente a debuttare finalmente?

Sani: Dato che stavo aspettando questo momento per così tanto tempo, mi sembra un po' irreale e mi rende un po' nervoso. Tuttavia, ci siamo preparati per molto tempo e quindi crediamo che dobbiamo fare del nostro meglio. Continueremo a lavorare e a mostrare una versione migliorata di noi stessi.

Kihoon: Poiché sono stato un tirocinante per molto tempo, sono sia eccitato che nervoso allo stesso tempo. Mi piace ringraziare la nostra direzione e i nostri membri per avermi dato fiducia e aver sopportato i momenti difficili con me. Continuerò a lavorare sodo per condividere l'energia giovanile con molte persone, come suggerisce il nome della nostra band Catch The Young.

Namhyun: In primo luogo, voglio ringraziare i nostri membri che hanno attraversato un lungo periodo di tirocinio con me. Vorrei continuare a godermi il nostro lavoro e mostrare solo il lato buono di noi.

Junyong: Dato che ho aspettato così tanto questo debutto, sono sia eccitato che nervoso allo stesso tempo. Poiché mi sono unito alla band l'ultima volta, ringrazio i nostri membri per aver sopportato i momenti difficili. Prometterò di seguirli e di imparare da loro. Lavorerò anche duramente per godermi il nostro palcoscenico come una squadra.

Jungmo: Sono grato ai nostri membri e a molte persone della nostra direzione che mi hanno permesso di debuttare. Abbiamo attraversato numerosi ostacoli e sfide insieme per essere qui. Lavoreremo sodo per mostrarvi il nostro lato buono e tutte le cose per cui ci siamo preparati.

Iniziamo con il vostro nome: perché l'avete scelto?

Kihoon: Il nostro nome, Catch The Young, significa fornire l'energia e le storie relative ai giovani. Mostra quanto siamo determinati a condividere l'empatia e l'energia dei giovani con le persone indipendentemente dalla loro età.

Siete una band pop rock alternativa ma preferite descrivere il vostro suono come "Youth Pop Rock". Puoi dirci di più sul come si articola la vostra musica?

Namhyun: Youth Pop Rock è un genere che solo i Catch The Young possono gestire. A differenza di altri generi, attraversa il pop e il rock, offrendo l'energia della giovinezza nel nostro stile unico. La nostra musica è Youth Pop Rock, questa è la definizione della nostra essenza musicale. Continueremo a creare nuovi regni musicali e questo sarebbe Youth Pop Rock.

Il vostro mini album "Catch The Young: Fragments of Youth" apre il primo capitolo della vostra storia come band. Avete lavorato tutti su questo e sulle sue tracce. Com'è stato il processo di creazione dell'album?

Sani: Tutti i nostri membri hanno partecipato alla produzione di questo album scrivendo canzoni e continueremo a lavorare insieme. Anche se il processo di scrittura delle canzoni può variare da individuo a individuo, tendiamo a rivedere le canzoni insieme, dopo che una persona trova le melodie generali e il ritmo. Quindi, proviamo molti metodi diversi mentre proviamo. Poiché abbiamo uno studio di registrazione presso la nostra società di gestione, abbiamo un facile accesso al riarrangiamento o alla revisione delle nostre registrazioni precedenti, il che ci ha anche fatto ripetere il processo un bel po' di tempo. Se ti faccio un esempio, quando registriamo il suono della chitarra, il suono varia a seconda della chitarra che suoni. Cerchiamo di sperimentare con queste cose.

Qual è stata la parte più divertente?

Kihoon: Il fatto che siamo stati in grado di scrivere canzoni che contengono il messaggio che volevamo condividere per questo album è stata la parte più divertente. Mi è piaciuto anche esercitarmi per farti sentire la musica che abbiamo fatto.

E la più impegnativa?

Sani: La parte difficile è stata le numerose volte che abbiamo dovuto rivedere le canzoni per trovare ciò che avrebbe funzionato meglio per ogni traccia. Comprendiamo che non ci sono risposte giuste o sbagliate quando si tratta di songwriting, quindi abbiamo dovuto provare ancora e ancora per renderle il più perfette possibile.

Namhyun: È stato anche difficile condividere le nostre canzoni con gli ascoltatori per la prima volta. Mentre avevamo il personale della nostra azienda per aiutarci e discutere cosa fare, era ancora impegnativo. La pratica in sé non era così difficile dato che lo facevamo già ogni giorno comunque, ma dato che dovevamo mostrare tutto ciò che avevamo preparato in quel breve momento sul palco, capire cosa fare e cosa dovevamo praticare per lasciare un'impressione era piuttosto difficile. Abbiamo pensato a come far sentire agli spettatori la nostra energia e abbiamo finito per preparare uno spettacolo di danza. Tuttavia, non sono un ballerino, quindi ho avuto difficoltà all'inizio. Dopo molte prove, ho potuto divertirmi sul palco, quindi è stato bello.

La title track si chiama "YOUTH!!!" In maiuscolo con tre punti esclamativi. Che tipo di canzone è?

Kihoon: "YOUTH!!!" è una canzone che rappresenta il genere unico di Catch The Young, Youth Pop Rock. Parla della storia che tutti hanno probabilmente vissuto durante la loro giovinezza e trasmette un messaggio che le sfide nella gioventù passeranno e diventeranno un grande ricordo in futuro mentre superiamo quelli con l'energia della gioventù. In questa canzone, abbiamo usato ritmi e suoni di synth eccitanti, che ricorderanno ad alcuni ascoltatori di synth pop che hanno sentito in passato e daranno vibrazioni fresche a coloro che non hanno mai sentito tale musica prima.

Sette tracce, tutte scritte o co-writter da voi membri. Qual è la vostra preferita e perché?

Kihoon: Per me, è "YOUTH!!!". È una canzone che segna l'inizio del nostro viaggio senza paura e audace, che credo potrebbe dare forza alle persone per affrontare le loro sfide mentre ascoltano la nostra musica. Ecco perché mi piace questa canzone!

Sani: Per me, è "Cactus Boy". Non ho avuto grandi difficoltà mentre lavoravo a questa canzone, pensando che sarebbe stata una canzone basata sulle mie esperienze. Quindi, sono stato in grado di finire questa canzone senza intoppi. Anche ora, di tanto in tanto ne ascolto diverse versioni e ricordo i miei ricordi.

Namhyun: Credo che "Cactus Boy" mi permetta di immergermi di più in questo album, e amo particolarmente la parte solista di chitarra.

Jungmo: La mia canzone preferita è "The Way to You". Il motivo per cui amo questa canzone è semplice: incontrare qualcuno ti eccita sempre.

Junyong: Il mio preferito è "My Own Way". Lo adoro perché il titolo e il testo corrispondono ai miei valori di vivere la vita a modo mio!

Avete qualche role model? Se sì così, chi?

Sani: Ho scoperto una rock band giapponese, ONE OK ROCK, quando avevo 14 anni. Sono diventati il mio primo amore non appena li ho visti esibirsi. Dopo aver iniziato a suonare gli strumenti, mi sono innamorato di Red Hot Chilli Peppers e THE CHARM PARK. Mi piacciono davvero tutti e li rispetto, e hanno avuto una certa influenza su di me.

Namhyun: Il motivo per cui ho iniziato a cantare era dovuto a Park Hyo-shin e alle sue canzoni. Le sue canzoni mi hanno confortato e ho iniziato a pensare che volevo dare questo conforto ad altre persone cantando. Ci penso ancora quando canto.

Junyong: Il mio modello è Crush. Mi pisce come può dominare il palco, tutto da solo. Volevo essere come lui mentre guardavo la sua esibizione.

Kihoon: Mi sono imbattuto in John Mayer quando ho iniziato a suonare. Tuttavia, il mio attuale modello è Richie Kotzen.

Jungmo: Dato che sono un batterista, sono stato più influenzato da Larnell Lewis e Aaron Spears.

Se doveste descrivervi in una parola, senza pensarci troppo, quale sarebbe?

Junyong: Se dovessi descriverci in una parola, sarebbe "YOUTH!!!" Non perché sia la nostra title track di debutto, ma anche perché crediamo che noi, Catch The Young, siamo nella nostra era giovanile mentre anticipiamo il futuro e forniamo l'energia della gioventù che può affrontare tutte le sfide che ci attendono.

Chi sono i Catch The Young?

Siamo Catch The Young.

Noi, Catch The Young, canterò sempre di gioventù ed entusiasmo e diventeremo una band che vi porterà energia solo pensando a noi.

Per favore, ricordatevi di noi, Catch The Young, che scrivono musica con l'energia della gioventù, e non vediamo l'ora delle nostre future uscite! Faremo del nostro meglio per soddisfarvi con la nostra musica!