Mondiali 2026, Messi, Ronaldo, Mbappé e Vini Jr. diventano LEGO: nasce la più grande collezione calcistica di sempre

LEGO e FIFA lanciano una partnership globale per i Mondiali 2026: arrivano i set dedicati a Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé e Vini Jr., il trofeo ufficiale in scala 1:1 e una nuova linea di prodotti che trasforma il calcio in un’esperienza da costruire

I Mondiali 2026 non si giocheranno soltanto negli stadi di Stati Uniti, Canada e Messico. Si giocherà anche nelle case dei tifosi, tra scaffali, collezioni e milioni di mattoncini. LEGO e FIFA hanno infatti deciso di trasformare la più importante competizione calcistica del pianeta in una delle più ambiziose operazioni di licensing mai realizzate nel mondo dello sport, dando vita a una partnership globale destinata ad accompagnare i fan prima, durante e dopo il torneo.

Al centro dell’iniziativa ci sono quattro nomi che hanno segnato e continuano a segnare la storia del calcio mondiale: Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé e Vinicius Jr. Per la prima volta diventano minifigure ufficiali LEGO e protagonisti di una nuova linea chiamata LEGO Editions, una piattaforma pensata per mettere in contatto le nuove generazioni con i propri idoli attraverso il gioco, il collezionismo e la creatività.



Il trofeo della Coppa del Mondo arriva in scala reale

Il simbolo assoluto di questa collaborazione è però un altro. Per la prima volta nella sua storia, LEGO ha ricreato il Trofeo Ufficiale della Coppa del Mondo FIFA in scala 1:1.

Il risultato è un modello da 2.842 pezzi alto oltre 36 centimetri, impreziosito da un numero record di elementi dorati e da una serie di dettagli nascosti che trasformano il set in molto più di un semplice oggetto da esposizione. All’interno del globo superiore è infatti nascosta una scena segreta che celebra il Mondiale 2026, completa di minifigure esclusiva e logo ufficiale del torneo. Sotto la base trova posto una targa che ripercorre la storia della competizione elencando tutte le nazionali vincitrici dal 1974 a oggi.

Non è soltanto un prodotto per collezionisti. È un oggetto pensato per evocare quel momento che ogni bambino sogna almeno una volta nella vita: alzare al cielo la Coppa del Mondo.

Messi e Ronaldo guidano la squadra delle leggende

A guidare la nuova collezione troviamo naturalmente Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, i due campioni che hanno dominato un’intera generazione calcistica.

I set “Highlights Calcistici” raccontano i momenti più iconici della loro carriera attraverso costruzioni da circa 500 pezzi ricche di riferimenti nascosti, numeri di maglia, colori nazionali e minifigure esclusive. Messi viene celebrato attraverso una struttura a forma di “M” ispirata all’Argentina e al suo iconico numero 10, mentre Ronaldo è rappresentato da una grande “R” che richiama immediatamente il marchio CR7.

Accanto a loro trovano spazio Kylian Mbappé e Vinicius Jr., scelti come simboli del presente e del futuro del calcio mondiale. I due campioni diventano protagonisti di modelli dedicati che raccontano velocità, tecnica e creatività attraverso dettagli che richiamano la loro ascesa ai vertici dello sport internazionale.

Arrivano anche le statue da collezione

Per i tifosi più appassionati, LEGO ha deciso di spingersi oltre.

Messi e Ronaldo ricevono infatti anche una linea premium chiamata “Football Legend”. Si tratta di vere e proprie statue costruibili che permettono di scegliere tra differenti pose iconiche.

Cristiano Ronaldo può essere esposto nell’inconfondibile esultanza “Siuuu” oppure nella celebre rovesciata che ha fatto il giro del mondo. Messi, invece, può essere assemblato mentre indica il cielo dopo un gol o durante una delle sue leggendarie progressioni palla al piede.

Il pezzo più spettacolare dell’intera collezione è però il set “Messi – Celebrazione”, una gigantesca opera murale composta da 1.427 elementi che immortala il campione argentino nella sua classica posa di vittoria e che si candida a diventare uno degli oggetti da collezione più desiderati dai tifosi.

Un pallone da calcio LEGO che nasconde uno stadio

Tra le novità più sorprendenti spicca anche un pallone da calcio LEGO quasi in scala reale.

Composto da 1.498 pezzi, riproduce un pallone ufficiale di taglia 5 e utilizza elementi Technic per ottenere una forma perfettamente sferica. Ma la vera sorpresa si trova all’interno: premendo un pulsante, il pallone si apre rivelando una scena di celebrazione completa di mini stadio, fuochi d’artificio, schermi giganti e un piccolo trofeo dorato. Un omaggio al momento più atteso da ogni tifoso: la vittoria.

I Mondiali 2026 saranno anche un’esperienza LEGO

La strategia, però, va ben oltre i prodotti.

Durante tutto il 2026 il Gruppo LEGO organizzerà attivazioni speciali, fan festival, eventi dal vivo ed esperienze interattive dedicate al torneo. Dai FIFA Fan Festival alle installazioni temporanee nelle città ospitanti, l’obiettivo è trasformare il calcio in un gigantesco spazio di gioco condiviso, dove famiglie, bambini e tifosi possano costruire, giocare e celebrare insieme.

Per LEGO si tratta di una delle collaborazioni sportive più importanti della sua storia. Per FIFA, invece, di un modo completamente nuovo di portare la magia della Coppa del Mondo fuori dagli stadi e dentro le case di milioni di persone.

E mentre il conto alla rovescia verso il calcio d’inizio continua, una cosa è già certa: i Mondiali 2026 saranno anche il primo Mondiale che si potrà costruire, pezzo dopo pezzo, con le proprie mani.