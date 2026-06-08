Mondiali 2026, l’Empire State Building celebra le maglie storiche

Sale la temperatura in vista del fischio d’inizio dell’edizione 2026 della Fifa World Cup. La ventitreesima edizione del torneo, la prima diffusa tra Canada, Messico e Stati Uniti d’America, secondo l’analisi di Sport Value genererà un giro d’affari record di quasi 11 miliardi di dollari, con un impatto economico complessivo sul territorio di oltre 47 miliardi di dollari. In attesa del primo match, l’incontro tra Messico e Sudafrica giovedì 11 giugno alle 21 ora italiana allo Stadio Azteca di Città del Messico, si moltiplicano le iniziative a tema. A partire da New York, dove l’Empire State Building ha fatto squadra con Classic Football Shirts – CFS, il rivenditore inglese punto di riferimento per appassionati e collezionisti di memorabilia calcistiche, per Classic Football Shirt, quattro piani di mostra dedicati alle maglie da calcio che hanno fatto la storia. Oltre cento le jersey in mostra, come ha spiegato, Dan Rogoski, direttore generale dell’Empire State Building Observation Deck (ESB), “Mentre il mondo intero si riversa a New York per questo attesissimo evento calcistico globale, i supporter potranno visitare la terrazza panoramica dell’Empire State Building per godere della migliore vista sullo skyline di Manhattan e di una mostra calcistica unica nel suo genere. I tifosi di calcio, sia americani che internazionali, potranno prolungare i festeggiamenti anche fuori dal campo, nell’attrazione numero uno degli Stati Uniti”. Tra i pezzi più attesi, ci sono le maglie indossate da big come Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e David Beckham, ma anche la possibilità di fotografarsi con un Pallone D’Oro extra large disposto all’ottantaseiesimo piano del palazzo.