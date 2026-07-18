Mondiali 2026, guida all’halftime show: orario, dove vederlo e tutti gli artisti

Prima della sfida tra Spagna e Argentina, la cerimonia di chiusura con Laura Pausini e Post Malone; durante l’intervallo, il primo halftime show nella storia dei Mondiali con Madonna, Shakira, Justin Bieber e BTS. Orari italiani, cast e dove vedere l’evento.

Non sarà soltanto la partita che assegnerà la Coppa del Mondo. Domenica 19 luglio la finale tra Spagna e Argentina trasformerà il New York New Jersey Stadium, la denominazione utilizzata dalla FIFA per il MetLife Stadium di East Rutherford, in uno dei più grandi palcoscenici televisivi e musicali dell’anno. Per la prima volta nella storia del torneo, infatti, lo spettacolo non si fermerà al tradizionale cerimoniale che precede il calcio d’inizio, ma entrerà direttamente nella partita con un vero halftime show organizzato durante l’intervallo.

È una scelta che avvicina inevitabilmente il Mondiale al modello del Super Bowl e che racconta bene la direzione intrapresa dalla FIFA per la prima edizione della competizione disputata da 48 nazionali. La finale non viene più presentata soltanto come il momento culminante del calcio internazionale, ma come un evento globale capace di riunire sport, musica, intrattenimento e iniziative sociali davanti a un pubblico che va molto oltre quello degli appassionati. Sul campo si sfideranno Spagna e Argentina; intorno alla partita si alterneranno alcuni dei nomi più importanti della cultura pop contemporanea.

Per seguire correttamente la serata, tuttavia, bisogna distinguere due appuntamenti differenti, spesso riuniti in modo impreciso nelle grafiche e nei post circolati sui social. Prima della finale si svolgerà la cerimonia di chiusura, con Post Malone, Laura Pausini, Robbie Williams, Nicole Scherzinger e altri ospiti; durante l’intervallo arriverà invece lo show con Madonna, Shakira, Justin Bieber e BTS. Laura Pausini, quindi, sarà tra le protagoniste della giornata, ma non farà parte dell’halftime show.

Il primo halftime show nella storia della finale dei Mondiali

Madonna, Shakira, Justin Bieber e BTS sono stati annunciati ufficialmente dalla FIFA come co-headliner del primo FIFA World Cup Final Halftime Show. Non si tratta di una semplice successione di ospiti inseriti nello spettacolo di un unico artista, ma di quattro protagonisti collocati sullo stesso piano all’interno di un cast che attraversa generazioni, mercati e aree culturali differenti.

Madonna porta con sé oltre quarant’anni di storia del pop e una capacità quasi senza precedenti di trasformare la musica in immaginario. Shakira ha già legato il proprio nome ai Mondiali con Waka Waka, diventata una delle canzoni più riconoscibili nella storia della competizione, mentre Justin Bieber continua a essere uno degli artisti pop più popolari e influenti della sua generazione. Accanto a loro ci sono i BTS, oggi il più grande gruppo pop e K-pop al mondo, nel pieno di un tour internazionale che sta riempiendo gli stadi.

La loro presenza non ha bisogno di essere raccontata come una consacrazione concessa dall’Occidente o come l’ingresso del K-pop in uno spazio dal quale era rimasto escluso. I BTS sono naturalmente parte di questo cartellone perché appartengono da tempo alla fascia più alta dell’industria musicale globale e perché, tra vendite, streaming, capacità di mobilitare il pubblico e dimensione dei concerti, sono uno dei pochi nomi in grado di sostenere un evento di questa portata. Le 41 date nordamericane ed europee del BTS World Tour “ARIRANG” erano già andate esaurite all’inizio dell’anno, mentre il tour, partito ad aprile dalla Corea del Sud, sta attraversando stadi e città di tutto il mondo.

Non c’è quindi bisogno di insistere sulla sorpresa di vederli accanto a Madonna, Shakira e Bieber: sono i migliori al mondo nel loro campo ed è perfettamente logico che siano lì. Il dato interessante, semmai, è la fotografia offerta dal cast scelto dalla FIFA, nel quale il pop coreano non rappresenta più una categoria separata da spiegare al pubblico, ma una delle componenti centrali del mercato musicale internazionale.

Al gruppo dei quattro co-headliner si aggiungeranno Burna Boy, il direttore d’orchestra venezuelano Gustavo Dudamel e il PS22 Chorus con i Coldplay. Saranno presenti anche alcuni personaggi di Sesame Street e dei Muppets, inseriti nello spettacolo per rafforzarne il legame con il FIFA Global Citizen Education Fund, il progetto che punta a raccogliere 100 milioni di dollari per ampliare l’accesso all’istruzione e alle opportunità calcistiche per i bambini. La direzione creativa è affidata a Chris Martin dei Coldplay, mentre la produzione è curata da Global Citizen insieme a Live Nation e Done + Dusted.

Prima della partita ci sono Post Malone e Laura Pausini

L’halftime show sarà preceduto da un’altra grande produzione. La cerimonia di chiusura dei Mondiali inizierà alle 13.30 locali, corrispondenti alle 19.30 italiane, cioè novanta minuti prima del calcio d’inizio della finale. Post Malone è stato scelto come headliner dello spettacolo, al quale parteciperanno anche Laura Pausini, Robbie Williams, Nicole Scherzinger e IShowSpeed, mentre Tom Cruise è atteso per un’apparizione speciale. Poco prima della partita, Jennifer Hudson interpreterà l’inno nazionale degli Stati Uniti.

Laura Pausini sarà dunque una delle figure centrali della cerimonia che accompagnerà il pubblico verso la finale, all’interno di uno spettacolo progettato in collaborazione con Balich Wonder Studio. È un passaggio importante anche per l’Italia, che sarà rappresentata sul palco più osservato della giornata prima che l’attenzione si sposti sulla partita e, successivamente, sull’halftime show.

La distinzione tra i due momenti è semplice: Pausini, Post Malone e gli altri artisti della cerimonia si esibiranno prima delle 21; Madonna, Shakira, Justin Bieber e BTS saliranno invece sul palco durante l’intervallo di Spagna-Argentina. L’intera giornata è stata costruita come un unico grande racconto televisivo, ma i due spettacoli hanno cast, tempi e funzioni differenti.

A che ora comincia l’halftime show in Italia

Spagna-Argentina inizierà domenica 19 luglio alle 21 italiane, quando a East Rutherford saranno le 15. La finale sarà commentata sulla Rai da Alberto Rimedio e Lele Adani, mentre su DAZN sarà inserita all’interno di una copertura che comincerà molto prima del calcio d’inizio.

L’halftime show non può avere un orario preciso, perché il suo inizio dipenderà dalla durata effettiva del primo tempo e dai minuti di recupero concessi dall’arbitro. In condizioni normali dovrebbe cominciare tra le 21.50 e le 21.55, ma l’indicazione resta necessariamente approssimativa.

La parte musicale durerà undici minuti, mentre l’intervallo complessivo sarà più lungo dei tradizionali quindici minuti per consentire il montaggio e la rimozione del palco. Secondo le fonti televisive sentite da Reuters, serviranno circa sette minuti per preparare le strutture e un tempo analogo per liberare il terreno di gioco, portando la pausa complessiva intorno ai 25 minuti. È un dettaglio che ha alimentato qualche discussione sugli effetti per i calciatori e sulla compatibilità con le regole, ma non è necessario trasformarlo nel centro della storia: la vera novità rimane l’ingresso di un grande spettacolo musicale dentro la finale dei Mondiali.

Dove vedere la finale e gli spettacoli in Italia

La finale dei Mondiali 2026 sarà trasmessa gratuitamente su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. La Rai ha confermato l’appuntamento delle 21 e la coppia di telecronisti, ma nella comunicazione consultata non ha fornito indicazioni dettagliate sulla messa in onda integrale della cerimonia di chiusura o dell’halftime show.

L’intero evento sarà disponibile anche su DAZN, che ha trasmesso tutte le 104 partite del torneo e ha annunciato una lunga diretta a partire da circa due ore e mezza prima della finale. La piattaforma ha specificato che la propria copertura comprenderà l’avvicinamento alla partita e la cerimonia di chiusura delle 19.30, risultando quindi la soluzione con la programmazione più chiaramente definita per chi vuole seguire la giornata fin dalle prime esibizioni.

Il programma italiano può dunque essere riassunto così: alle 19.30 inizierà la cerimonia di chiusura con Post Malone, Laura Pausini e gli altri ospiti; alle 21 comincerà Spagna-Argentina; al termine del primo tempo, indicativamente poco prima delle 22, sarà il momento dell’halftime show con Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS e il resto del cast.

Una finale pensata per il mondo intero

La FIFA arriva all’ultima giornata del torneo con un progetto che supera apertamente i confini della partita. Il riferimento al Super Bowl è evidente, ma il cast racconta un evento molto meno americano di quanto possa sembrare: dentro ci sono gli Stati Uniti di Madonna, il Canada di Justin Bieber, la Colombia di Shakira, la Corea del Sud dei BTS, la Nigeria di Burna Boy, il Venezuela di Gustavo Dudamel e l’Italia di Laura Pausini.

È una geografia del pop contemporaneo nella quale i mercati non sono più ordinati secondo le vecchie gerarchie e nella quale la musica coreana occupa stabilmente il centro della scena internazionale. Madonna, Shakira, Justin Bieber e BTS provengono da storie differenti, ma sono stati scelti per parlare allo stesso pubblico globale, davanti a una platea che potrebbe essere tra le più grandi mai raggiunte da uno spettacolo musicale televisivo.

Domenica sera, insomma, la partita resterà il cuore della finale, ma non sarà più l’unico evento. Prima ci sarà Laura Pausini, poi arriveranno Spagna e Argentina e, durante l’intervallo, quattro tra i più grandi nomi del pop mondiale saliranno sullo stesso palco. Per la FIFA è un esperimento senza precedenti; per gli spettatori, una finale che comincerà molto prima del calcio d’inizio e che non si fermerà neppure quando le squadre rientreranno negli spogliatoi.