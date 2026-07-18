Formula 1, a Spa super pole di Antonelli. Verstappen in agguato. Più dietro le Ferrari

Kimi Antonelli parte davanti a tutti anche in Belgio. Il pilota della Mercedes ha conquistato la pole position sul circuito di Spa-Francorchamps, la sesta del suo 2026, confermando nella sessione di qualifiche quanto aveva già mostrato nelle prove libere di venerdì e di sabato mattina.

Niente grandi sorprese in qualifica

Le qualifiche hanno ricalcato lo schema della terza sessione di prove libere, con qualche variabile importante da considerare. Uno straordinario (come quasi sempre accade) Verstappen si è piazzato secondo, a tre decimi da Antonelli, ma con un asterisco: la scia decisiva offertagli dal compagno di squadra Isaac Hadjar, che lo ha trascinato nell’ultimo settore, è stata determinante, come ha confermato lui stesso. Il compagno di squadra partirà invece dalle retrovie, per via delle penalità legate alla sostituzione di elementi della Power Unit. Lo stesso vale per Lando Norris, molto competitivo in qualifica ma penalizzato in partenza di dieci posizioni.

Dalla seconda fila scatterà George Russell, con un distacco superiore al mezzo secondo da Antonelli che, al momento, dice tutto sui rapporti di forza interni alla scuderia e sullo stato di forma dei piloti. Quarto Charles Leclerc, capace di un improvviso miglioramento che lo ha portato davanti a Lewis Hamilton per pochi millesimi, nonostante una bandiera gialla all’ultima curva nell’ultimo giro lo abbia rallentato. Hamilton, dal canto suo, ha pagato dazio all’incidente nelle prove libere, che ha costretto i meccanici a un lavoro straordinario e potrebbe aver alterato un assetto sino a quel momento efficace. Sesto Oscar Piastri con l’altra McLaren, poi due giovani protagonisti di una sessione di qualifiche di ottimo livello: Arvid Limblad sulla Racing Bulls e Gabriel Bortoleto sull’Audi.

Cosa aspettarsi in gara

Antonelli ha mostrato finora un passo difficile da imitare per gli avversari. Spa, oltretutto, è un circuito che, più di altri, premia le vetture dominanti come la Mercedes. La variabile principale sarà la gestione delle gomme sul lungo, con Verstappen (sempre pericoloso) che partirà a fianco di Kimi e proverà a sfruttare ogni occasione. La griglia penalizzata di Norris e Hadjar lascia presumere rimonte spettacolari. Per le Ferrari, il quarto posto di Leclerc è un segnale positivo in un fine settimana fin qui complicato (soprattutto per Charles che era rimasto sempre dietro a Hamilton).

Le parole dei protagonisti

«Beh, è grandioso essere in pole. Non è stata una sessione molto lineare. La pista è cambiata parecchio, ma siamo riusciti a migliorare di giro in giro e a portare a casa la pole che, chiaramente, è un bel risultato. Domani, però, è un altro giorno e avrò Max che mi parte accanto, quindi sarà importante partire bene per cercare di essere davanti in curva 5. Il giro è stato buono, pulito, sono migliorato tanto soprattutto nel secondo settore. Chiaramente si può ancora migliorare, ma sono contento», ha dichiarato Antonelli.

Verstappen, pur soddisfatto, si è mostrato realista, e ha ammesso senza mezzi termini il prezioso contributo del compagno di scuderia Hadjar: «La scia mi ha aiutato, altrimenti non sarei stato qui, sarei stato più o meno sesto. Isaac ha fatto un grandissimo lavoro, lasciandomi la scia nell’ultimo settore. Sicuramente domani dovrò guardarmi tanto negli specchietti con quelli che mi stanno dietro, però oggi abbiamo avuto un ottimo risultato. Credo che la macchina sia stata piuttosto discreta per tutto il weekend. Non al livello di ciò che sta facendo Kimi, ma siamo contenti di essere in prima fila. Per la gara, sarà importante la gestione delle gomme alla lunga. Io farò del mio meglio e cercheremo di tenere duro».