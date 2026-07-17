Viktor&Rolf arrivano a Milano con la loro prima mostra italiana da 10 Corso Como

Dal 25 settembre al 22 novembre 2026, la Galleria di 10 Corso Como ospita Viktor&Rolf. Spectrum, un’esposizione che racconta oltre trent’anni di haute couture attraverso venti look iconici e un allestimento immersivo dedicato al dialogo tra moda e arte.

Dopo aver ridefinito per oltre trent’anni i confini tra haute couture, performance e arte contemporanea, Viktor Horsting e Rolf Snoeren arrivano finalmente in Italia con una mostra personale pensata come un’unica grande installazione immersiva.

Dal 25 settembre al 22 novembre 2026, la Galleria di 10 Corso Como ospita Viktor&Rolf. Spectrum, un progetto espositivo che racconta l’universo creativo del celebre duo olandese attraverso una nuova chiave di lettura, lontana dalla classica retrospettiva e più vicina a un viaggio dentro il loro processo creativo.

La prima mostra italiana dedicata a Viktor&Rolf

La mostra rientra tra gli eventi con cui 10 Corso Como celebra il suo trentacinquesimo anniversario e prosegue il percorso dedicato ai grandi protagonisti della creatività contemporanea. I

l progetto è stato sviluppato appositamente per questi spazi dalla Maison Viktor&Rolf e curato da Alessio de’ Navasques, docente di Fashion Archives all’Università La Sapienza di Roma e curatore del programma culturale del concept store meneghino.

Venti abiti per raccontare oltre trent’anni di ricerca

Il percorso riunisce venti creazioni di haute couture realizzate nell’arco di oltre tre decenni, selezionate tra alcune delle collezioni più iconiche del duo. L’obiettivo non è ricostruire cronologicamente la loro carriera, ma mettere in luce rimandi, evoluzioni e ricorrenze che attraversano tutta la loro produzione.

Ne emerge il ritratto di un linguaggio creativo in continua trasformazione ma sorprendentemente coerente, capace di reinventarsi stagione dopo stagione senza perdere la propria identità. Una ricerca che ha contribuito a ridefinire l’immaginario della couture contemporanea e che oggi è conservata nelle collezioni di istituzioni come il Metropolitan Museum of Art di New York, il Victoria and Albert Museum di Londra e il Kyoto Costume Institute.

Lo specchio come metafora del loro metodo creativo

Il titolo Spectrum non è casuale. L’intero allestimento ruota infatti attorno ai concetti di specchio, riflesso e corrispondenza, elementi che raccontano perfettamente il modo in cui Viktor Horsting e Rolf Snoeren lavorano da sempre.

Gli abiti sono esposti a coppie: non duplicati, ma creazioni che dialogano tra loro attraverso analogie formali, variazioni e richiami. Un sistema di relazioni che riflette il principio della dualità su cui si fonda il lavoro del duo, capace di trasformare ogni look nel contrappunto di un altro e l’intera mostra in una grande installazione narrativa.

«Il nostro lavoro è come un laboratorio, un luogo in cui sperimentare e sviluppare idee. La moda è da sempre il fulcro della nostra ricerca: i suoi codici, il suo aspetto, la sua struttura. Ogni nuova stagione ci offre l’opportunità di guardare alla moda da una prospettiva diversa», spiegano Viktor Horsting e Rolf Snoeren.