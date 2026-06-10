Valsport riscrive un’icona del tennis con la nuova Tournament Nude

Nata sui campi da tennis e diventata un’icona di stile, la Tournament torna per la Primavera Estate 2026 in una versione più essenziale, raffinata e contemporanea.

Certe sneaker attraversano le mode senza mai perdere la propria identità. È il caso della Tournament di Valsport, una delle creazioni più rappresentative della storia del marchio e tra le prime a entrare nella collezione della maison italiana. Nata come scarpa da tennis, porta nel nome l’immaginario dei grandi tornei e dei campioni che hanno contribuito a rendere questo sport un simbolo di eleganza, disciplina e passione. La stessa passione che, nel corso dei decenni, ne ha accompagnato l’evoluzione, trasformandola in una delle sneaker più iconiche del brand, capace di racchiudere tutto il fascino sportivo degli anni Settanta attraverso un’estetica senza tempo.

Per la Primavera Estate 2026 questa eredità viene reinterpretata attraverso la nuova Tournament Nude, una versione che guarda al passato senza nostalgia e traduce gli elementi distintivi della tradizione in un linguaggio attuale, raffinato e versatile. La sneaker nasce infatti come evoluzione della silhouette originale e riprende l’iconica suola Davis, rileggendola con linee più pulite ed essenziali.

A caratterizzarla è l’utilizzo di pregiata pelle effetto cervo sfoderata, che conferisce alla scarpa una straordinaria morbidezza fin dal primo utilizzo. La costruzione essenziale mette in risalto la qualità dei materiali e la cura dei dettagli, mentre il caratteristico boomerang forato, firma estetica di Valsport, aggiunge leggerezza visiva e favorisce la traspirabilità. Il risultato è una sneaker pensata per accompagnare la quotidianità con naturalezza, coniugando comfort, leggerezza e ricerca stilistica.