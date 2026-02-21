Saloni, al via la prima edizione di Fashion Link Milano

È tutto pronto per l’inizio della fashion week di Milano. A dare il via alla settimana è la prima edizione di Fashion Link Milano, la manifestazione che riunisce sotto un unico cappello Micam con 790 espositori legati al mondo della calzatura: Mipel con 180 collezioni nel segno delle borse e degli accessori; Milano Fashion & Jewels con 600 brand, The One Milano con un assortimento di 120 realtà tra outwear e pellicce e l’universo bridal di Sì Sposaitalia Collezioni. Per la prima volta, il percorso espositivo, concentrato negli spazi di Milano Rho Fiera, prevede un unico titolo di ingresso che permette di conoscere le novità per la prossima stagione fredda di 1.777 marchi, di cui il 45% provenienti dall’estero. Nello specifico oggi inaugurano Milano Fashion & Jewels, The One Milano e Sì Sposaitalia Collezioni, mentre da domani sarà la volta Micam e Mipel. Per Fashion Link Milano, in calendario da oggi fino al 24 febbraio, si tratta di una prova generale in vista dell’edizione del prossimo settembre, che vedrà unirsi anche le manifestazioni della conceria, ossia Lineapelle e Simac Tanning Tech. Cuore dell’iniziativa è il padiglione 5, dove l’ecosistema evidenzia le sinergie dei vari comparti come ha spiegato Claudia Sequi, Presidente di MIPEL e Assopellettieri, “MIPEL rappresenta un momento strategico per l’intera filiera della pelletteria. In una fase complessa per il comparto, è fondamentale, infatti, preservare i punti di riferimento e continuare a creare spazi di apertura, confronto e opportunità di business, con un’attenzione particolare alle piccole e medie imprese che costituiscono l’ossatura del settore. In questo contesto di profonda trasformazione, il progetto Reinventing MIPEL rappresenta una risposta concreta alle sfide del mercato globale. Il trasferimento nel Padiglione 5 non è una semplice scelta logistica, ma un’operazione strategica che garantisce centralità e visibilità all’interno del quartiere fieristico. Grazie alla collaborazione con lo studio Lombardini22 e attraverso il concept creativo della nuova campagna promozionale, lo spazio espositivo si è trasformato in un vero e proprio Osservatorio sul mondo della pelletteria, dove il nuovo layout, più fluido e intuitivo, valorizza l’esperienza del visitatore e l’eccellenza del prodotto. Questa evoluzione consente di offrire una piattaforma fieristica all’avanguardia, capace di mettere in luce il saper fare italiano e di attrarre i visitatori e i buyer internazionali con un linguaggio contemporaneo e coinvolgente”. Uno sviluppo che diventa sinergia quando le competenze si incontrano nel format @M&M-The Hub, che mette in dialogo The Factory Hub di Mipel e The Academy Hub di Micam. “La forza della manifestazione risiede nella sua capacità di unire tradizione e innovazione, favorendo il dialogo tra imprese, distribuzione e mercati globali”, ha continuato Giovanna Ceolini, presidente MICAM e Assocalzaturifici, “con l’obiettivo di valorizzare la filiera calzaturiera, restituire un’immagine contemporanea del settore e offrire un’esperienza immersiva in cui business, intrattenimento, formazione e innovazione si intrecciano in un percorso progettuale pensato su misura per buyer ed espositori”.