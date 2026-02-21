sabato 21 febbraio 2026

MENU

IL MAGAZINE DI
PANORAMA
Home » Attualità » Sport » Dallo skicross il decimo oro azzurro con Deromedis, argento Tomasoni

Dallo skicross il decimo oro azzurro con Deromedis, argento Tomasoni

Dallo skicross il decimo oro azzurro con Deromedis, argento Tomasoni
Mimmo Cugini
Mimmo Cugini
– Lettura: 2 minuti

Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: a Livigno la storica doppietta nel free style dei due ragazzi italiani che poi si abbracciano sulla neve

Arriva a Livigno sotto una fitta nevicata il giorno magico di Simone Deromedis e Federico Tomasoni, oro e argento nello skicross in una gara sempre dominata dal favorito Deromedis con Tomasoni bravissimo a bruciare sul filo di lana lo svizzero Fiva che deve accontentarsi del bronzo. Per il Team Italia in queste fantastiche Olimpiadi invernali di Milano Cortina è il decimo oro, tanto quanti gli Stati Uniti che ci precedono nel medagliere per aver vinto più argenti rispetto a noi.

L’abbraccio finale

Dopo i bronzi di Dalmassi e Tarabelli ecco il primo oro dell’Italia nel free style. Sin dall’inizio della competizione il Team Italia ha dimostrato la sua forza piazzando quattro azzurri nei quarti di finale. Deromedis e Tomasoni hanno proseguito il loro cammino a braccetto, qualificandosi sempre come primo e secondo dello stesso gruppo. Fino alla finale, dove il trentino campione del mondo 2023 ha dimostrato la sua superiorità staccando tutti. Alla fine i due ragazzi italiani stremati si sono abbracciati e sono stramazzati sulla neve vinti dalla fatica. Deromedis aveva pianificato la tattica prima del via: “Punto a fare la gara in solitario, trovandomi già in testa dalla prima curva. Sarebbe la maniera più sicura per portare a casa il successo, perché da secondo o terzo si rischia di rimanere coinvolti nelle cadute”. Piano eseguito alla perfezione.

La storia di Deromedis

Simone Deromedis è stato il primo azzurro a conquistare un titolo mondiale nel freestyle italiano, l’oro nello ski cross a Bakuriani, in Georgia (arrivato dopo il quinto posto alle Olimpiadi di Pechino 2022). Un traguardo storico, primo grande sogno realizzato in carriera. Qualche giorno fa aveva raccontato la sua emozione alle Olimpiadi: “Il clima dei Giochi è sempre speciale. Livigno è in festa, è tutto bellissimo”. La storia di Simone comincia con lo sci alpino, a Predaia, in Val di Non (“dove c’è solo uno skilift”). Con una naturale inclinazione per salti e discipline veloci, senza paura di rischiare. A 16 anni la svolta, con lo ski cross al Trofeo Topolino di Folgaria. Un nuovo inizio. Quinto ai Giochi di Pechino, nell’ultimo quadriennio ha conquistato il titolo mondiale 2023 ed è arrivato secondo nella Coppa del Mondo 2024/25. E adesso l’oro olimpico conquistato con il casco che omaggia il grande pilota brasiliano Ayrton Senna. Già perchè Deromedis oltre a essere un campione sugli sci è anche un grande appassionato di Formula 1.

Dallo skicross il decimo oro azzurro con Deromedis, argento Tomasoni
Federico Tomasoni (a sinistra e ) e Simone Deromedis mostrano le medaglie vinte nello skicross

© Riproduzione Riservata
, , , ,