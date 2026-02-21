Dallo skicross il decimo oro azzurro con Deromedis, argento Tomasoni

Arriva a Livigno sotto una fitta nevicata il giorno magico di Simone Deromedis e Federico Tomasoni, oro e argento nello skicross in una gara sempre dominata dal favorito Deromedis con Tomasoni bravissimo a bruciare sul filo di lana lo svizzero Fiva che deve accontentarsi del bronzo. Per il Team Italia in queste fantastiche Olimpiadi invernali di Milano Cortina è il decimo oro, tanto quanti gli Stati Uniti che ci precedono nel medagliere per aver vinto più argenti rispetto a noi.

L’abbraccio finale

Dopo i bronzi di Dalmassi e Tarabelli ecco il primo oro dell’Italia nel free style. Sin dall’inizio della competizione il Team Italia ha dimostrato la sua forza piazzando quattro azzurri nei quarti di finale. Deromedis e Tomasoni hanno proseguito il loro cammino a braccetto, qualificandosi sempre come primo e secondo dello stesso gruppo. Fino alla finale, dove il trentino campione del mondo 2023 ha dimostrato la sua superiorità staccando tutti. Alla fine i due ragazzi italiani stremati si sono abbracciati e sono stramazzati sulla neve vinti dalla fatica. Deromedis aveva pianificato la tattica prima del via: “Punto a fare la gara in solitario, trovandomi già in testa dalla prima curva. Sarebbe la maniera più sicura per portare a casa il successo, perché da secondo o terzo si rischia di rimanere coinvolti nelle cadute”. Piano eseguito alla perfezione.

La storia di Deromedis

Simone Deromedis è stato il primo azzurro a conquistare un titolo mondiale nel freestyle italiano, l’oro nello ski cross a Bakuriani, in Georgia (arrivato dopo il quinto posto alle Olimpiadi di Pechino 2022). Un traguardo storico, primo grande sogno realizzato in carriera. Qualche giorno fa aveva raccontato la sua emozione alle Olimpiadi: “Il clima dei Giochi è sempre speciale. Livigno è in festa, è tutto bellissimo”. La storia di Simone comincia con lo sci alpino, a Predaia, in Val di Non (“dove c’è solo uno skilift”). Con una naturale inclinazione per salti e discipline veloci, senza paura di rischiare. A 16 anni la svolta, con lo ski cross al Trofeo Topolino di Folgaria. Un nuovo inizio. Quinto ai Giochi di Pechino, nell’ultimo quadriennio ha conquistato il titolo mondiale 2023 ed è arrivato secondo nella Coppa del Mondo 2024/25. E adesso l’oro olimpico conquistato con il casco che omaggia il grande pilota brasiliano Ayrton Senna. Già perchè Deromedis oltre a essere un campione sugli sci è anche un grande appassionato di Formula 1.