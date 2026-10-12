Rubinacci lancia il womenswear: la giacca napoletana sposa il lusso femminile

Nel 1932, Gennaro Rubinacci fonda la sua sartoria, London House, e inventa la giacca Napoletana, il capospalla dalla spalla naturale, che può essere piegato fino a 8 volte senza perdere la sua forma. All’epoca Savile Row era il punto di riferimento dell’eleganza maschile, di qui la scelta di utilizzare un nome anglosassone che poi sarà sostituito dal cognome di famiglia, ma ben presto, grazie alla visione di Rubinacci, il baricentro dello stile maschile si sposta verso Napoli. Darsi appuntamento alla sartoria partenopea diventa un vanto e tra le personalità che la frequentano ci sono nomi come Umberto II di Savoia, Vittorio De Sica, Lapo Elkann, Gianni Agnelli, Luciano Pavarotti, Luca Cordero di Montezemolo, il Principe Gerace, il Conte Matarazzo e Curzio Malaparte. Dalla Primavera-Estate 2027, Rubinacci amplia il suo raggio d’azione al mondo femminile. La nuova proposta nasce da una richiesta specifica, come ha spiegato Luca Rubinacci, ceo e direttore creativo, «La collezione donna è stata una naturale conseguenza delle richieste delle nostre clienti. Negli ultimi anni abbiamo registrato una forte crescita del su misura femminile e abbiamo capito che sempre più donne cercano capi di qualità, capaci di durare nel tempo e di restare nel guardaroba. Da qui, la volontà di creare una collezione see-now, buy-now, realizzata con la nostra competenza sartoriale e con la qualità che da sempre contraddistingue Rubinacci. Non vogliamo semplicemente adattare il guardaroba maschile alla donna, ma interpretarne le esigenze attraverso il nostro modo di intendere l’eleganza». Disponibile negli atelier di Napoli, Milano e Londra, attraverso i canali online della maison, nonché in una presenza dedicata sul mercato turco in tandem con il multibrand di lusso Communitè, il womenswear aggiunge un tassello importante all’idea di lifestyle Journey di Rubinacci, «questo progetto rappresenta la nostra visione dell’uomo e della donna a 360 gradi. Vogliamo raccontare un’eleganza contemporanea, che accompagni le persone durante tutto l’anno, dall’estate all’inverno, senza essere necessariamente legata alla stagionalità», ha sottolineato Rubinacci, che insieme alle sorelle Chiara, Alessandra e Marcella, rappresenta la terza generazione della famiglia, «Questo sarà anche il punto di partenza per immaginare i nostri negozi: luoghi nei quali tutte le stagioni saranno sempre presenti. L’idea nasce ascoltando i nostri clienti, sempre più internazionali e spesso alla ricerca di prodotti estivi o invernali indipendentemente dal periodo dell’anno. Il nostro obiettivo è proporre capi che arricchiscano davvero il guardaroba, non che si limitino semplicemente a riempirlo». Un’eleganza quella di Rubinacci che non teme di confrontarsi con le nuove generazioni, «ci rivolgiamo a loro come abbiamo sempre fatto: attraverso lo storytelling e la condivisione autentica del nostro mondo. Il passaparola continua a essere la nostra forma di comunicazione più forte, ma oggi i social e l’online ci permettono di raggiungere un pubblico molto più ampio e giovane. Raccontiamo il nostro lavoro, gli artigiani, i tessuti e ciò che rende unico un capo fatto bene. Le nuove generazioni sono curiose, vogliono conoscere ciò che indossano e comprendere il valore che c’è dietro a un prodotto», ha concluso il Ceo.