A dieci anni dalla sua scomparsa, Milano rende omaggio a Franca Sozzani dedicandole uno dei luoghi più rappresentativi della propria identità culturale. I giardini davanti alla Triennale, compresi tra viale Emilio Alemagna e viale Molière, porteranno il nome della storica direttrice di Vogue Italia, protagonista di una stagione irripetibile dell’editoria di moda internazionale. La decisione è stata approvata dalla Giunta comunale il 19 novembre, mentre la cerimonia ufficiale di intitolazione è prevista per il prossimo 22 dicembre.

La scelta del luogo non è casuale. La Triennale rappresenta da sempre uno dei principali punti d’incontro tra arte, design, architettura e creatività, discipline che hanno attraversato anche il percorso professionale di Sozzani. Un omaggio che restituisce alla città una parte della sua storia e celebra una donna capace di trasformare la moda in uno strumento di interpretazione della società.

Franca Sozzani, la donna che ha cambiato Vogue Italia

Nata a Mantova nel 1950, Franca Sozzani ha assunto la direzione di Vogue Italia nel 1988, mantenendo l’incarico fino alla scomparsa, avvenuta il 22 dicembre 2016. In quasi trent’anni alla guida della rivista ha contribuito a ridefinire il linguaggio dell’editoria fashion, affidando alla fotografia un ruolo che andava ben oltre la rappresentazione degli abiti e delle tendenze.

Sotto la sua direzione, le pagine di Vogue Italia sono diventate uno spazio di sperimentazione visiva e di riflessione su questioni spesso lontane dall’immaginario tradizionale delle riviste patinate. Dalla tutela ambientale alla violenza sulle donne, dall’inclusione alla rappresentazione dei corpi, Sozzani ha dimostrato che la moda poteva affrontare argomenti complessi senza rinunciare alla propria forza estetica.

Altrettanto importante è stato il suo sostegno alle nuove generazioni di creativi, fotografi e designer, ai quali ha offerto visibilità e opportunità concrete. Un impegno che ha accompagnato anche la sua attività filantropica, come Ambasciatrice contro la fame nel mondo per il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite e presidente della Fondazione IEO, impegnata nel sostegno alla ricerca oncologica.

Il legame con Milano e il ricordo della famiglia

«Franca Sozzani ha portato la moda oltre i confini del suo mondo, facendone uno strumento per leggere la società e anticiparne i dibattiti», ha dichiarato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, sottolineando come l’intitolazione rappresenti il riconoscimento di una storia profondamente intrecciata a quella della città.

Particolarmente significativo il messaggio della famiglia, affidato a Carla Sozzani, Sara Sozzani Maino e Francesco Carrozzini, che hanno accolto con gratitudine la decisione dell’amministrazione comunale.

«Milano è stata la sua casa, la sua ispirazione e il palcoscenico in cui ha creduto che la cultura, la moda e l’arte potessero farsi linguaggio universale», hanno ricordato i familiari, immaginando il nuovo giardino non soltanto come un luogo della memoria, ma come uno spazio aperto alla cittadinanza e soprattutto ai giovani. «Vogliamo che questo spazio verde sia un dono per Milano: un angolo di bellezza e riflessione aperto a tutti, dove le nuove generazioni possano germogliare, ispirarsi e continuare a costruire quel futuro visionario in cui Franca ha sempre investito con coraggio e amore».