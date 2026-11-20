Che cosa farà Donald Trump con l’Iran? Per il momento, il presidente americano non sembrerebbe intenzionato a riprendere gli attacchi militari contro la Repubblica islamica. “Non ho intenzione di prendere alcuna decisione affrettata sull’Iran. Vedremo cosa succederà dopo l’inizio dell’anno”, ha dichiarato ad Axios. Tuttavia, la stessa testata ha precisato che “Trump potrebbe cambiare idea da un momento all’altro”, sottolineando che l’inquilino della Casa Bianca “non renderebbe pubblici i piani per un attacco imminente”. Inoltre, più o meno nelle stesse ore in cui usciva l’articolo di Axios, Trump rilanciava su Truth un tweet dell’attivista Maga, Laura Loomer, in cui quest’ultima ringraziava il presidente per aver “distrutto le strutture nucleari iraniane”. Del resto, proprio Axios ha riferito che, qualora dovesse ordinare nuovi attacchi, l’inquilino della Casa Bianca potrebbe mettere nel mirino il sito atomico iraniano di Pickaxe Mountain o infrastrutture civili. Non solo. Secondo il New York Times, Trump starebbe valutando nuovi bombardamenti, temendo che Teheran stia sviluppando armi chimiche o biologiche.

Il punto è che è attualmente in corso un serrato dibattito in seno all’amministrazione statunitense. In particolare, sta crescendo la rivalità tra JD Vance e Pete Hegseth. Sono mesi che i due sono ai ferri corti. Tuttavia, la sconfitta repubblicana alle ultime elezioni di metà mandato ha fatto venire lo scontro allo scoperto. Il vicepresidente è notoriamente a favore dell’approccio diplomatico con Teheran: non a caso, ha incolpato il conflitto iraniano della debacle subìta dai repubblicani alle Midterm del 3 novembre. Hegseth, di contro, predilige la linea dura nei confronti della Repubblica islamica. Non è del resto un mistero che il capo del Pentagono sia molto vicino a Benjamin Netanyahu, il quale, come riferito sempre da Axios, starebbe premendo affinché la Casa Bianca riprenda i bombardamenti contro il regime khomeinista. Nel mezzo, più defilato, si colloca Marco Rubio. Pur lontano dall’approccio diplomatico di Vance, il segretario di Stato resta scettico sulla ripresa di operazioni militari in grande stile, preferendo continuare sulla strada del blocco navale e delle sanzioni. Chiaramente, sullo sfondo, si staglia la lotta per la nomination presidenziale repubblicana del 2028. Nomination a cui ambiscono tanto Vance quanto Rubio (e, forse, secondo qualcuno, anche Hegseth).

Dal canto suo, lo stesso regime khomeinista continua ad avere le sue spaccature interne. Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, è storicamente preoccupato per la disastrosa situazione economica in cui versa la Repubblica islamica: ragion per cui vorrebbe arrivare a un accordo diplomatico con Washington, che includa una revoca delle sanzioni. Dall’altra parte, i pasdaran continuano a premere per la linea dura nei confronti degli Stati Uniti. Il loro obiettivo è quello di rafforzare ulteriormente la posizione negoziale del regime. È tuttavia da capire se la loro strategia sia sostenibile nel medio-lungo termine, visti gli elevati costi economici che sta comportando.