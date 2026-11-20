C’è un aspetto dell’incontro tra Trump e Xi Jinping di queste ultime ore che sta passando in secondo piano ma che, invece, ècentrale per la regione dell’Asia-Pacifico. Il Giappone si trova ad affrontare un contesto di sicurezza difficile e le relazioni tra Tokyo e Pechino sono tese da tempo. Inoltre, Tokyo deve inoltre confrontarsi con una Russia a lui ostile e con la Corea del Nord. Tutti e tre questi Paesi possiedono armi nucleari e stanno attivamente ampliando i loro arsenali. Come se non bastasse, l’Amministrazione Trump è distratta dalla situazione in Medio Oriente. Non sorprende, dunque, che tra gli analisti della difesagiapponesi si parli sempre più spesso di questioni “nucleari”. Il Giappone ha valide ragioni per incrementare la sua deterrenza e ha iniziato a muoversi in tal senso dopo che, per decenni, si è limitatoa destinare alla difesa soltanto l’1% del Pil, un vincolo che negli ultimi anni è venuto meno. Così oggi sono in corso valutazioni sull’opportunità di seguire l’esempio di altre nazioni come l’Australia e la Corea del Sud, le quali hanno avviato un programma per dotarsi di sottomarini a propulsione nucleare. Ma nel caso di Tokyo sono da considerare alcune implicazioni. All’inizio di novembre il quotidiano cinese “Global Times” avevapubblicato la notizia che la reazione della Cina a un eventuale piano militare nucleare giapponese da attuarsi in una flotta di sottomarini sarebbe estremamente dura. I cinesi sostengono che il ministro della Difesa giapponese Shinjiro Koizumi sia ossessionato dall’acquisizione di tali assetti, spiegando che “il ciclo del combustibile nucleare, il suo ritrattamento delle scorie e la gestione dei materiali nucleari legati ai sottomarini si sovrappongono al percorso necessario per lo sviluppo di armi nucleari di altro tipo”. Secondo questa lettura cinese, la strategia del Giappone sarebbe quella di acquisire prima i sottomarini per poi arrivare alle armi nucleari seguendo una tabella di marcia orchestrata dalle fazioni di destra del governo. Lo stesso articoloriserva parole dure anche per gli Stati Uniti: “Gli Usa ne sono consapevoli ma hanno scelto di chiudere un occhio e aWashington cercano di armare il Giappone, trasformandolo in unavamposto avanzato nell’Asia orientale, costringendo Tokyo a farsi carico di una quota maggiore dei costi. Nell’ultimo anno, le relazioni sino-giapponesi sono entrate in una fase di crisi profondae Washington deve essere consapevole delle pericolose dinamiche di escalation, poiché potrebbe, suo malgrado, essere trascinata in un conflitto indesiderato tra le due potenze rivali dell’Asia orientale”. Resta il fatto che la rapida espansione della Marina cinese sta alterando l’equilibrio militare nell’area Asia-Pacifico eil Giappone potrebbe integrarsi agevolmente nell’esistente programma Aukus, l’iniziativa lanciata dall’amministrazione Biden nel 2021 che vede la collaborazione tra Usa, Australia e Regno Unito nello sviluppo congiunto di sottomarini nucleari.Indubbiamente Tokyo dispone delle capacità industriali necessarie per rendere realizzabile una simile flotta e i sommergibili a propulsione nucleare rappresentano senza dubbio un formidabile sistema d’arma. Al momento, tuttavia, le argomentazioni contrarie appaiono più convincenti. Un passo del genere da parte giapponese scatenerebbe inevitabilmente una bufera politica all’interno della comunità internazionale come in Giappone.

Le forze di difesa nipponiche hanno già una forza sottomarina estremamente potente, dotata di alcune delle più avanzate unità con motore diesel-elettrico al mondo, ma la propulsione nucleare consente autonomie e capacità di carico maggiori come i missili per attacchi contro obiettivi terrestri. Ciò darebbe al Paese capacità offensive e non soltanto difensive come è stato finora.