Undici milioni e mezzo di dollari per un indirizzo entrato nella storia del cinema. A New York è stato venduto l’edificio che in Colazione da Tiffany, il film del 1961, appare come la casa di Holly Golightly.

Ma neppure il fascino della pellicola ha evitato la trattativa: la richiesta iniziale era di 15 milioni, tre milioni e mezzo in più rispetto al prezzo finale.

La dimora si trova al 169 della East 71st Street, nell’Upper East Side di Manhattan. Progettata dall’architetto John Sexton nel 1866, conserva un richiamo cromatico al mondo di Tiffany nelle porte ad arco e nelle cornici delle finestre, dipinte di azzurro.

È la facciata a custodire il legame con il film: gli interni dell’appartamento di Holly furono invece ricostruiti sul set. Chi ha comprato l’immobile non ha dunque acquistato le stanze nelle quali si muoveva Hepburn, ma l’edificio che diede un indirizzo reale al suo personaggio.

Da 15 a 11,5 milioni

Secondo la ricostruzione di Mansion Global, il precedente proprietario aveva acquistato la casa nel 2015 per 7,4 milioni di dollari, prima di sottoporla a una profonda ristrutturazione.

Tornata sul mercato nel 2025 a 15 milioni, al momento dell’accordo preliminare, nel dicembre dello stesso anno, era già proposta a 12,5 milioni. La compravendita si è poi conclusa a 11,5 milioni di dollari.

Una cifra superiore a quella pagata nel 2015, ma la differenza non coincide con il guadagno netto: dal conto andrebbero sottratti i costi della ristrutturazione, le imposte e le commissioni. Il ribasso rispetto alla richiesta iniziale ricorda comunque che anche gli indirizzi più celebri devono fare i conti con il mercato.

Dietro la facciata del film

La casa reale è ben diversa dall’appartamento cinematografico. Si sviluppa su cinque livelli per circa 415 metri quadrati e comprende quattro camere da letto, un intero piano dedicato alla suite principale, una terrazza sul tetto e una cantina sotterranea per il vino. La ristrutturazione ha aggiunto anche un ascensore. Al livello del giardino si trova inoltre un appartamento con cucina e ingresso indipendenti. Tecnicamente l’edificio conserva quindi due unità abitative, pur potendo essere utilizzato come un’unica residenza.

Più che le stanze del film, il nuovo proprietario ha comprato una casa trasformata dal tempo e una facciata rimasta nell’immaginario. Gli interni possono cambiare, i proprietari anche. Ma Holly Golightly, per i fan, continua ad abitare lì.