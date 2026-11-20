Come ogni anno, arriva novembre, Mariah Carey «si scongela» e inizia a stampare soldi. All I Want for Christmas Is You continua a essere una macchina da royalties: secondo le stime di Billboard riportate da CNBC, nel solo 2022 avrebbe fruttato alla cantante intorno ai 3 milioni di dollari. A questi si aggiungono gli incassi dei concerti e le nuove iniziative commerciali.

Fra le novità di questa stagione ci sono anche i Mariah Carey’s Holiday Bar: locali temporanei negli Stati Uniti con cocktail, decorazioni e merchandising a tema. Un altro tassello dell’impero natalizio costruito intorno alla sua musica.

Quest’anno, però, a far discutere sono soprattutto i video arrivati dal Brasile. Nelle clip del concerto di San Paolo, che il 17 novembre ha aperto il suo Christmas Time Tour, la cantante appare poco mobile e viene accompagnata dai ballerini durante alcuni passaggi dell’esibizione.

A circolare sono soprattutto le immagini di Fantasy: un ballerino la accompagna verso il centro del palco; successivamente quattro danzatori la circondano e la aiutano nel movimento in cui si piega all’indietro e solleva una gamba. Sequenze che hanno suscitato commenti critici e messaggi di preoccupazione.

In un altro video girato a San Paolo, la star saluta i fan che l’acclamano dietro le transenne: nel breve tragitto dall’auto, avanza a piccoli passi, sostenuta da chi le è accanto, e sembra camminare con difficoltà.

Era stata invece cancellata già a settembre la data aggiuntiva del 18 novembre a San Paolo, senza una motivazione resa pubblica dalla produzione.

Non ci sono elementi verificati per collegare quella decisione alle condizioni fisiche della cantante. Il concerto di Rio del 21 novembre risulta confermato.

Ad alimentare gli interrogativi si sono aggiunte le indiscrezioni del giornalista di spettacolo Rob Shuter. In un articolo del 15 novembre, citando fonti anonime, ha parlato dell’uso privato di uno scooter e di un possibile intervento di sostituzione dell’anca nel 2027. Secondo una delle fonti, Carey vorrebbe prima portare a termine gli impegni natalizi.

Una ricostruzione che resta senza conferme pubbliche da parte della cantante o del suo staff. I filmati non chiariscono le cause dei movimenti limitati, ma hanno alimentato la preoccupazione di alcuni fan, che rivolgono al suo entourage un appello: «Lasciatela riposare».