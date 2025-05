Tutto sul MET Gala 2025: tema, ospiti e curiosità

Conto alla rovescia per uno dei red carpet più attesi dell’anno, il Met Gala 2025. Lunedì 5 maggio, alle 5 PM (ora di New York, per noi saranno le 23), il Metropolitan Museum of Art di New York stenderà il tappeto rosso sull’imponente scalinata per accogliere 400 tra i personaggi più illustri di moda, spettacolo, sport e finanza.

Un evento imponente e molto atteso, tanto quanto la notte degli Oscar, soprattutto per la curiosità su quelli che saranno i look degli ospiti.

La storia dell’evento

Il Met Gala (o Met Ball) è nato nel 1946 con lo scopo di celebrare la moda e soprattutto per raccogliere fondi destinati al Costume Institute, dipartimento del Metropolitan Museum che non riceve sovvenzioni statali, quindi questo evento risulta fondamentale per autofinanziarsi.

Costo di partenza del biglietto è 75 mila dollari, e nel 2024, secondo il New York Times, sono stati raccolti ben 26 milioni di dollari.

Il tema di quest’anno

La serata di lunedì 5 maggio (come da tradizione sempre il primo lunedì di maggio) è l’evento inaugurale della mostra del Costume Institute che quest’anno sarà dedicata all’eleganza maschile e in particolare alla cultura Dandy afroamericana.

«Superfine: Tailoring Black Style» è il nome dell’esposizione, curata da Andrew Bolton e dalla professoressa Monica Miller, che renderà omaggio alla moda afroamericana e più in generale all’eleganza maschile, argomento molto di tendenza nelle ultime stagioni.

Il tema prende spunto anche dalla pubblicazione della professoressa Monica L. Miller, docente di African Studies al Barnard College della Columbia University, intitolata Slave to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity.

Le collaborazioni già annunciate

Le aziende di moda si sono prodigate a interpretare l’espressione creativa di questo tema. Burberry, per esempio, ha annunciato la collaborazione con il superstylist Law Roach, che a quattro mani con Daniel Lee, Direttore Creativo della Maison, si occuperà di tradurre ed elaborare l’argomento nello stile Burberry così come dell’allestimento del tavolo durante la serata inaugurale.

In linea con il tema della mostra il dress code imposto dalla storica direttrice Anna Wintour è Tailored for You, una celebrazione della sartorialità maschile.

Gli ospiti e gli organizzatori dell’evento

La lista degli ospiti è sempre top secret, sicuramente non mancheranno attori, sportivi, cantanti, stilisti e icone della moda. Quello che è certo è che saranno assenti personaggi come Donald Trump e la moglie Melanie, ufficializzato dalla stessa Wintour durante un apparizione sulla TV americana nel 2017, così come Kim Kardashian, altra celebrity non apprezzata al momento.

Tuttavia sappiamo per certo i nomi degli organizzatori dell’evento. Ad affiancare la direttrice artistica Anna Wintour ci saranno l’attore Colman Domingo, il pilota di Formula 1 Lewis Hamilton, il rapper A$AP Rocky (si presume la presenza alla serata della moglie Rihanna) e il cantante, ora anche designer, Pharrell Williams.

A rivestire il ruolo di co-presidente onorario l’ex campione NBA LeBron James.