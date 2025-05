Met Gala 2025: le pagelle dei look più riusciti (e dei flop) della serata

Con il titolo Superfine: Tailoring Black Style, il Met Gala 2025 sceglie di celebrare la ricchezza, la potenza e la profondità della cultura sartoriale afroamericana. L’annuale evento benefico del Costume Institute trasforma così il tappeto rosso (che quest’anno si tinge di blu) del Metropolitan Museum di New York in un palcoscenico di raffinata affermazione identitaria, in cui l’abito diventa dichiarazione politica, memoria collettiva, gesto di orgoglio e stile.

La mostra a cui il tema si ispira indaga l’evoluzione del tailoring Black dagli abiti da cerimonia ottocenteschi fino alla moda contemporanea, con uno sguardo alle contaminazioni tra Savile Row e Harlem, tra dandismo e streetwear, tra heritage e innovazione. Un viaggio tra giacche doppiopetto, silhouette scolpite, tessuti preziosi e codici riscritti, che raccontano il modo in cui la moda è stata — e continua a essere — uno strumento di autodeterminazione nella comunità afrodiscendente.

Sul red carpet, celebrità e designer interpretano il tema con look che oscillano tra rigore e teatralità, tra classicismo e ribellione, rendendo omaggio a figure iconiche come Dapper Dan a André Leon Talley.

In questa edizione carica di significato, dove il tailoring non è solo estetica ma anche storia, il Met Gala 2025 conferma ancora una volta come la moda sia specchio della cultura e motore di cambiamento.

Le pagelle della serata