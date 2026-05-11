Lotto torna agli Internazionali d’Italia 2026: quasi 30 atleti in campo al Foro Italico

Anche quest’anno Lotto Sport Italia torna sulla terra rossa del Foro Italico in occasione degli Internazionali BNL d’Italia 2026, confermando il proprio ruolo da protagonista nel più prestigioso appuntamento tennistico del Paese. Il brand montebellunese, da sempre sinonimo di eccellenza italiana nel mondo della racchetta, scende in campo al fianco di una squadra ampia e competitiva di quasi 30 atleti impegnati tra qualificazioni e main draw, in tutte le categorie del torneo: dal singolare maschile e femminile ai doppi.

Una presenza che rafforza il legame storico tra Lotto e il tennis internazionale, costruito nel tempo attraverso ricerca tecnica, identità sportiva e una riconoscibilità capace di attraversare generazioni di campioni, superfici e tornei.

Vacherot, Landaluce, Patten e Heliovaara: i nomi da seguire

Nel team Lotto si distinguono alcuni dei profili più interessanti del circuito internazionale. Tra questi spicca Valentin Vacherot, protagonista di una delle crescite più significative dell’ultimo anno. Il vero punto di svolta è arrivato con la vittoria al Masters 1000 di Shanghai 2025, risultato che ha segnato il suo definitivo salto di livello. Da quel momento, il monegasco ha scalato oltre 200 posizioni nel ranking, entrando stabilmente nella Top 20 e inanellando risultati di rilievo, tra cui la semifinale a Montecarlo davanti al pubblico di casa.

Accanto a lui c’è Martin Landaluce, giovane talento spagnolo in costante ascesa, capace di mettersi in luce nel circuito maggiore con un percorso convincente fino ai quarti di finale a Miami, conquistati grazie a tre vittorie consecutive contro avversari della Top 50.

Nel doppio, invece, gli occhi sono puntati sulla coppia formata da Henry Patten e Harri Heliovaara. Reduci dal successo al Masters 1000 di Madrid, i due arrivano a Roma forti di un’intesa consolidata e di un gioco complementare che li conferma tra le squadre più continue del circuito.

La linea Tech per la terra rossa del Foro Italico

Per affrontare le sfide della terra battuta romana, gli atleti Lotto indossano i nuovi outfit della linea Tech, pensati per garantire massima libertà di movimento, traspirabilità e performance anche nelle condizioni di gioco più intense.

La collezione unisce funzionalità e identità visiva, con un design essenziale di ispirazione heritage e dettagli cromatici che richiamano le sfumature calde della terra rossa. Una scelta coerente con il DNA del marchio, da sempre orientato a coniugare prestazione tecnica e stile sportivo italiano.

Raptor Hyperpulse e Mirage 100: la tecnologia ai piedi degli atleti

Accanto all’abbigliamento, Lotto propone una linea footwear ad alte prestazioni. Raptor Hyperpulse, nelle versioni 100 e 300, integra la tecnologia brevettata Hyperpulse, sviluppata per garantire ammortizzazione e ritorno di energia. Nella versione 300, questa soluzione è resa visibile attraverso un inserto semi-trasparente nell’intersuola.

Raptor Hyperpulse 100 si distingue invece per il battistrada sviluppato con Vibram®, progettato per assicurare grip e durata, due elementi fondamentali su una superficie esigente come la terra battuta. Mirage 100, più leggera e flessibile, è l’opzione dedicata ai tennisti che puntano su velocità e reattività, offrendo supporto nei movimenti rapidi e nei cambi di direzione.

Innovazione, ricerca e identità: Lotto rinnova così la propria presenza agli Internazionali d’Italia, confermandosi punto di riferimento nel panorama del tennis internazionale proprio nel cuore della Capitale.

Lotto Sport Italia, una storia nata a Montebelluna

Fondata nel 1973 a Montebelluna, nel cuore del distretto calzaturiero veneto, Lotto è oggi una delle realtà italiane più riconosciute nel panorama sportivo internazionale. L’esordio nel settore delle calzature sportive avviene con le scarpe da tennis, seguite presto da modelli da basket, pallavolo, atletica e calcio.

Fin da subito, il nome dell’azienda diventa riconoscibile grazie all’iconico simbolo della doppia losanga, fusione visiva di un campo da tennis e uno da calcio, emblema di passione, rispetto e fair play. Nei decenni, Lotto ha accompagnato campioni leggendari come John Newcombe, Dino Zoff, Martina Navratilova, Cafu e Francesca Schiavone in alcune delle imprese più memorabili dello sport mondiale.

La capacità di coniugare ricerca tecnica e senso estetico ha reso il brand un punto di riferimento tanto per gli atleti professionisti quanto per gli amanti dello stile sportivo contemporaneo. Con più di 15 club calcistici nel mondo, tra cui l’italiana AC Monza, e oltre 200 calciatori professionisti che scelgono le sue calzature, Lotto continua a calcare i campi con passione e innovazione.

Lo stesso spirito guida il suo impegno nel tennis, dove sostiene una squadra internazionale di oltre 200 atleti di ogni categoria, in rappresentanza di più di 50 nazioni. La sua offerta si articola in diverse linee, dalla performance pura alle collezioni lifestyle di Lotto Leggenda, che reinterpretano i modelli iconici del passato in chiave moderna.

Il 50° anniversario, celebrato nel 2023, ha segnato un nuovo capitolo nella storia del brand, con il lancio di edizioni speciali dedicate ai suoi modelli più rivoluzionari, come Stadio e Zhero Gravity, prima scarpa da calcio senza lacci al mondo. Con radici profonde e lo sguardo sempre rivolto al futuro, Lotto continua a essere sinonimo di eccellenza italiana nello sport, capace di unire performance, autenticità e stile senza tempo.