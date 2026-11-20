Too Hot Too Handle; For All the Mistake I Wish I Had Never Made fino alla dichiarazione d’amore Love is Great, sono queste alcune delle frasi che caratterizzano la capsule OVS dedicata al Natale. Realizzata con l’artista Pietro Terzini, tra i nomi più amati tra il pubblico e le maison di moda, la proposta festiva riflette lo stile ironico e contemporaneo del creativo classe 1990. In distribuzione da ieri, la proposta natalizia si snoda tra capi natalizi, come il blazer nero che dice Watch my Back; felpe More Kindness…, T-shirt, accessori e oggetti regali come originali come lo svuota tasche Money in the Bankm, le tazzine del caffè I’m Very Stressed e Today I Can’t e il calice To Make You Fall in Love. A queste idee il 7 dicembre, a ridosso del Christmas Jumper Day che cade il 10 dicembre, si aggiungerà il maglione rosso delle feste con la scritta Love is Great, che come ogni anno OVS realizza per sostenere Save The Children «Sono felice di questa collaborazione con un’azienda italiana così amata come OVS, che mi ha dato l’opportunità di condividere il mio linguaggio con un pubblico ampio e trasversale», ha commentato Terzini, che all’attivo può contare collaborazioni con Tiffany & Co., Valentino, Stella McCartney, Moncler, Tod’s Group, Max Mara Group, VF, Nike e Vogue, giusto per citarne alcune, «Spero che i prodotti realizzati insieme possano regalare un sorriso e trasmettere tutta la passione che abbiamo messo nel disegnarli. Ringrazio inoltre OVS per avermi coinvolto nel tradizionale progetto del maglione di Natale al fianco di Save the Children, permettendomi di contribuire con la mia creatività a questa importante iniziativa».