Sette partite, quella che conta meno è la trasferta a Manchester: i partenopei al bivio in campionato dove sono partiti malissimo e dove non hanno altra chance che vincere.

Sette partite prima della sosta di Natale per arrivare a mangiare il panettone. Mataforicamente, perché De Laurentiis non ha nessuna intenzione di cambiare la scelta fatta in estate per la panchina del Napoli, però il periodo che si apre dopo la seconda e ultima sosta nazionali del 2026 è decisivo per la stagione dei partenopei e dirà se esiste margine per inseguire almeno un risultato minimo o se è già tempo di pensare al futuro e a leccarsi le ferite.

Vale per il campionato più che per la Champions League dove pure c’è la sfida più affasciante perché la trasferta a Manchester in casa del City è un modo di respirare l’aria del grande calcio e per De Bruyne di tornare dai suoi, sperando gli vada meglio di quando fu tolto da Conte causa espulsione di un compagno. Non la prese bene e il suo rapporto con il Napoli è nato sbagliato già in quella sera.

Il belga è l’ago della bilancia del caos nel quale nuota Allegri. Con la sua nazionale si è espresso come se il tempo non contasse, migliore in campo contro gli azzurri e in condizione fisica e tecnica da top player. E’ possibile replicarlo anche nel club? Fin qui Allegri non c’è riuscito, incartandosi in una discussione pericolosa con il suo giocatore più esperto e talentuoso. Se non trova il modo di riaccenderne la passione, cucendogli una collocazione tattica adeguata, il rischio è che i margini di miglioramento siano azzerati.

Facendo una provocazione, la partita di Manchester è quella che conta meno del mese pre-natalizio. Il Napoli può anche perdere così come ha fatto ad Oporto, a patto di non fare la stessa brutta figura, e anche di non concentrare tutta l’attenzione sulla sfida successiva con il Bruges dove basta un punto per rimandare il verdetto a gennaio contro Sabah e Viking. A dicembre, insomma, non c’è in gioco nulla di definitivo.

Diversamente, in campionato è dentro o fuori. Il distacco dalla zona Champions League e dai competitor è enorme, quasi una sentenza. Il calendario dà una mano ad Allegri a patto che il livornese sappia afferrarla: Torino al Maradona, Sassuolo in trasferta e Lecce in casa chiamano 9 punti. Obbligatori. La prestazione non conta. Poi ci saranno il Milan davanti al proprio pubblico e la vigilia di Natale a Bergamo con l’Atalanta: guai a farne meno di 4. Tredici in tutto. L’unico numero che può traghettare Max verso una seconda parte di stagione con qualcosa da giocarsi. Altrimenti sarà game over con sei mesi d’anticipo.