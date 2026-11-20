Secondo il World Energy Outlook dell’IEA, i consumi dei data center raddoppieranno entro il 2030. Tra carenza di trasformatori e reti sature, ecco cosa sta succedendo

L’espansione dei data center e dell’intelligenza artificiale sta mettendo a dura prova le infrastrutture energetiche mondiali. È quanto emerso dall’ultimo rapporto dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, il World Energy Outlook.

Le previsioni dell’Agenzia

I numeri contenuti nel rapporto dell’Agenzia lasciano poco spazio ad interpretazioni. Il consumo elettrico dei data center è destinato a raddoppiare entro il 2030, spingendo le reti nazionali al limite della capacità.

Parliamo di circa 1.000 TWh all’anno entro il 2030, una cifra pari a circa il 3% della domanda elettrica mondiale. Basti pensare che, secondo i rilevamenti satellitari dell’agenzia, solo 93 grandi “fabbriche di AI” attualmente in costruzione richiederanno circa 50 GW di potenza.

Si tratta, per dare un raffronto, di un fabbisogno energetico equivalente all’intero picco di domanda della Gran Bretagna.

Dei 120 GW di nuova capacità di data center previsti entro la fine del decennio, oltre tre quarti sarà destinato ad alimentare server ottimizzati per l’IA.

Perché le reti sono sotto pressione

Il punto, però, non è la generazione di elettricità in sé, ma la sua consegna fisica. In diversi mercati principali, la potenza dei data center già annunciati supererebbe la domanda di picco dell’intero sistema elettrico locale.

Il problema è anzitutto di tempistiche, perché mentre un data center si costruisce in due o tre anni, una linea ad alta tensione o una nuova sottostazione richiede all’incirca il doppio, e i piani di espansione della rete possono richiedere 10-15 anni.

A questo si aggiunge una carenza globale di componenti critici. I trasformatori di potenza, un tempo consegnati in 6-12 mesi, oggi richiedono 24-48 mesi, con punte fino a cinque anni per i modelli di classe più elevata.

I portafogli ordini di trasformatori, cavi e switchgear sono saturi, il rame scarseggia e la capacità produttiva non è stata dimensionata per un balzo simultaneo della domanda. Il risultato, quindi, è che il data center è pronto, ma resta in attesa dell’allacciamento.

Gli impatti sul mix energetico

Poiché le reti non riescono a stare al passo, la domanda aggiuntiva viene coperta sempre più spesso con soluzioni “dietro il contatore”, con conseguenze sul profilo emissivo.

L’Agenzia Internazionale dell’energia prevede che le emissioni di anidride carbonica legate ai data center crescano del 70% entro il 2030, nonostante i contratti di energia verde dei grandi gruppi tecnologici, perché una parte della crescita è soddisfatta da impianti a gas naturale e carbone.

Negli Stati Uniti, il gas naturale dovrebbe fornire circa il 60% dell’elettricità dei data center entro la fine del decennio. Per aggirare le code di connessione, Microsoft, Meta, Amazon, Google e altri hanno siglato accordi per turbine a gas naturale su larga scala, spesso installate direttamente nei siti o in configurazioni “behind-the-meter”.

In parallelo, si moltiplicano gli accordi per il rilancio dell’energia nucleare e per i piccoli reattori modulari (SMR). Amazon punta a 12 reattori Xe-100 in Indiana per 960 MW, Google ha contrattualizzato 500 MW di SMR con Kairos entro il 2035, e Meta ha firmato intese per fino a 1,2 GW di capacità nucleare.

Sono, però, soluzioni che guardano molto in là nel tempo, visto che tali reattori non arriveranno prima della prossima decade. Nel frattempo, data center fatti e finiti rimangono al buio, in attesa di allaccio alla rete elettrica.