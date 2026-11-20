Ci avviamo al gran finale delle Atp Finals dell’Inalpi Torino, ma Torino ha già vinto. I numeri dell’edizione che si concluderà domenica sono già più che soddisfacenti grazie a una formula Round Robin scandita in quindici sessioni su otto giorni e di un montepremi record da 15,75 milioni di dollari, con un assegno da oltre cinque milioni di euro circa riservato al vincitore imbattuto. I dati parlano di una città sold out: 184.033 biglietti venduti, in crescita del 3,1% rispetto al 2025, un riempimento medio del 94,64% e spettatori provenienti da 97 Paesi, con oltre il 16% di pubblico internazionale. Un flusso che ha spinto la tariffa media alberghiera sulle piattaforme online a 172 euro a notte, segnando un +11% sull’anno precedente. Un evento di portata mondiale al quale Explora Journeys si è legata non solo con la sponsorizzazione di Jannik Sinner e il lancio della campagna “Out of Office” lanciata a inizio novembre, ma anche con una lounge dedicata a clienti e ospiti e un tour per vivere più da vicino le emozioni delle Atp Finals.

Due chiacchiere con Misha

Dopo il pranzo nel Signature Restaurant curato da Di Vittorio e Vicook, l’emozione di incontrare Miša Zverev, allenatore di Alexander, il numero uno al mondo del tennis mondiale in questo mondiale. Poi il nostro viaggio nel backstage prende il via dal Foyer Filadelfia, sul lato sud dell’arena, cuore della corporate hospitality. Si sale verso il Foyer Sebastopoli con l’ingresso nelle Private Lounge e Shared Lounge riservate ai partner. In origine Arata Isozaki aveva concepito questo vasto volume architettonico per ricavarvi una seconda arena autonoma. Quel progetto non si realizzò mai nella forma prevista, ma la Federazione ha scelto di onorare la visione dell’architetto inserendo qui il campo d’allenamento circondato dalle vetrate delle lounge, trasformando l’area in una suggestiva mini-arena privata. Ma la vera novità di quest’anno, che attraversiamo come fanno le star del tennis, è però la Skywalk firmata da Pininfarina, si apre una passerella sopraelevata lunga sessanta metri e sospesa a sei metri dal suolo, avvolta da superfici fluide che collegano direttamente l’arena alle strutture esterne riservate ai tennisti. Ogni volta che un giocatore mette piede sulla Skywalk grazie a un microchip , un sensore legge il segnale e proietta automaticamente il suo nome sull’enorme led wall da 1.100 metri quadrati del sottostante Fan Village. Lì sotto il popolo del tennis si riunisce nei diecimila metri quadrati del rinnovato Fan Village in Piazzale Grande Torino: un nuovo campo di allenamento vetrato e dotato di una tribuna di duecento posti dove i tennisti si allenano, poi c’è l’area espositiva dei partner, con giochi, stand e maxischermi con le dirette delle partite, e la grande Food Court con tavoli e proposte gastronomiche per ogni esigenza. E poi la Red Bull Energy Station, completamente off- limits per il pubblico.

Sinner e Explora

Jannik Sinner è stato il grande assente di questa edizione, ma nel 2027 tornerà protagonista sui campi da tennis di tutto il mondo e nelle iniziative di Explora che è legata al tennista italiano da un contratto pluriennale. Barbara Baldini, commercial director Italy di Explora Journeys ci spiega in una frase perchè il marchio di lusso di MSC crociere ha deciso di legarsi a Sinner: “La forza dell’accordo risiede nell’immersione reale dell’atleta nella vita di bordo”. Quindi aspettiamoci che sulle nuove navi che scopriremo nel 2027 (Explora 4 e Explora 5) troveremo di nuovo Jannik Sinner come nel luglio scorso quando Sinner e il suo performance team hanno lavorato fianco a fianco con i personal trainer e lo staff fitness delle navi per mettere a punto mini-sessioni di allenamento e programmi di recupero fisico dedicati ai passeggeri.