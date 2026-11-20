Nonostante la gamba fasciata con cui si presenta in campo nell’ultimo turno dei preliminari delle Atp Finals di Torino Carlos Alcaraz dimostra di stare bene e di aver ritrovato il suo tennis. Niente da fare per Flavio Cobolli battuto in due set dallo spagnolo, con il romano che è riuscito a giocare alla pari con l’avversario soltanto nella prima partita, cedendo poi di schianto nel secondo set. Il punteggio finale (6-4, 6-1) non rende giustizia al tennista italiano che finchè è stato sorretto dalla condizione fisica ha giocato alla pari con Alcaraz. I due sono molto amici e alla fine lo spagnolo ha consolato Flavio dopo averlo abbracciato: “Vai a testa alta”.

La partita

Il confronto tra Alcaraz e Cobolli non aveva significato per la qualificazione visto che lo spagnolo aveva già ottenuto il pass e il romano era già eliminato, l’attenzione era quindi soprattutto sulle condizioni di Carlos che all’inizio si è mosso con circospezione, ma poi col passare dei minuti ha dimostrato di aver ritrovato la potenza dei suoi colpi. La partita si è spostata subito dalla parte di Alcaraz grazie al break ottenuto al primo gioco. Alcaraz ha gestito bene il servizio, Cobolli ha regalato al pubblico qualche colpo spettacolare ma non è mai riuscito a impensierire l’avversario. E nel secondo set il dominio di Alcaraz è ulteriormente aumentato mentre Cobolli si spegneva game dopo game. Domani e domenica il gran finale delle Atp Finals di Torino per assegnare il titolo di Master 2027, il successore di Jannik Sinner che vinse lo scorso anno e che è stato il grande assente di questa edizione. Alcaraz affronterà domani Shelton mentre Zverev aspetta di conoscere il suo avversario che uscirà dalla sfida di stasera tra Medvedev e Tiafoe, un autentico spareggio.