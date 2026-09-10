Keqiao protagonista: doppia sfida alla fashion week

Doppia partecipazione per Keqiao alla Milano fashion week. Il distretto della città di Shaoxing nella provincia dello Zhejiang, famoso per essere tra i grandi poli tessili della Cina, da un lato, porta in città la terza edizione del Keqiao Runway Show, che si inserisce nell’ambito dell’accordo con CNMI- Camera Nazionale della Moda Italiana; dall’altro, sceglie White Milano come piattaforma strategica di sviluppo. «Nel mondo del tessile l’export cinese in Europa rimane forte, mentre ciò che è cambiato riguarda soprattutto l’abbigliamento», ha spiegato il cavaliere Mario Boselli, Presidente della Fondazione Italia Cina «il cliente cinese è cresciuto e pur riconoscendo il valore del Made in Italy, non è più disposto a spendere cifre esorbitanti. Questo cambio di paradigma deve far riflettere anche alla luce delle tensioni geopolitiche attuali che hanno spostato il business di nuovo tra Cina e USA. Non solo, le realtà italiane di piccole e medie dimensioni si devono scontrare anche con la difficoltà distributiva: non potendo sviluppare una rete monomarca, devono appoggiarsi ai multibrand, che però non sono poi così diffusi. Pertanto, le aziende devono riconoscere il cambio di scenario e perfezionare le loro iniziative per raggiungere il consumatore». Nel dettaglio, mercoledì 23 settembre presso la Società del Giardino, saranno svelate le collezioni primavera/estate 2027 di quattro realtà di nuova generazione cinese: Gu Yuandai, Liu Hongchao, Sancailiyi e Sayaanno. Dal 24 settembre, invece, Keqiao sarà tra le novità della nuova edizione di White Milano. Nel perimetro dell’allestimento di via Tortona, infatti, ci sarà un’area dedicata all’incontro e confronto tra Italia e Cina. Quindici i marchi selezionati per questa iniziativa, tra questi gli italiani Alberto Zambelli, Massimo Foroni, Mastrovito e Olivia e gli asiatici Yinan Group, Tayunguan, che potranno confrontarsi con buyer qualificati, ottenere un primo riscontro da mercato europeo e costruire nuove relazioni in vista di sviluppi futuri. «White Milano da 25 anni è un punto di riferimento sul mercato internazionale», ha sottolineato Brenda Bellei, Ceo della piattaforma, «abbiamo creduto subito nel potenziale cinese e giusto per fare un paio di esempi: nel 2010 abbiamo portato Uma Wang a sfilare a Milano e dal 2017 al 2019 White Milano ha organizzato le prime edizioni in Cina. La collaborazione con Keqiao è uno step ulteriore in questa direzione con l’obiettivo scoprire nuovi talenti, facilitarne lo sviluppo, collaborazioni e creare valore».