Giorgio Armani porta Indochine a Milano: il locale sbarca in via dei Giardini

Un ponte unisce Milano e New York grazie a Giorgio Armani. Dal prossimo 22 settembre, infatti, il primo piano dell’Emporio Armani Ristorante Milano ospiterà stabilmente il ristorante Indochine. L’iniziativa, che arriva dopo l’esperienza positiva dello scorso febbraio, quando lo spazio in centro a Milano ha ospitato il pop up dell’insegna durante la fashion week, conferma la capacità della maison italiana di cogliere le ultime tendenze anche in campo gastronomico così come aveva già fatto portando in Italia l’insegna Nobu. Nel dettaglio, l’arrivo di Indochine, che ai suoi tavoli di Manhattan ha ospitato star come Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat, Madonna, Mick Jagger, Keith Haring, Robert De Niro, Meryl Streep e Leonardo DiCaprio, si accompagna al restyling degli interni secondo i codici distintivi del locale originale come le grandi foglie di banano alle pareti e le ricche composizioni floreali. Il menu rimane poi fedele alla cucina franco-vietnamita con una selezione di piatti simbolo come l’insalata di manzo piccante, gamberetti croccanti sale e pepe con zenzero, funghi shiitake e melanzane, e pollo barbecue alla vietnamita. Aperto solo a cena, Indochine Milano avrà come ingresso via dei Giardini, mentre lato comunicazione l’attuale account Instagram Emporio Armani Ristorante, diventerà la pagina ufficiale di Indochine Milano.