Al via la NYFW: sfilate, debutti e tappe storiche a Manhattan

Comincia oggi la Nyfw-New York fashion week, che fino al 15 settembre racconterà lo stile della prossima primavera/estate 2027. Ad anticipare i lavori, ieri, due momenti. Da un lato, il CFDA- Council of Fashion Designers of America La CFDA ha è svelato i candidati e i premiati degli award eponimi, tra cui Anthony Vaccarello per Saint Laurent che si è aggiudicato l’International Designer of the Year, che saranno presentati da Amazon Fashion il prossimo 2 novembre all’American Museum of Natural History; dall’altro, l’anticipo fuori calendario di Ralph Lauren, che ha scelto di sfilare in serata alla Jack Shainman Gallery di Manhattan. Ad inaugurare il calendario ufficiale delle sfilate è oggi Diane von Furstenberg con l’esordio alla direzione creativa di Henry Zankov; mentre Thom Browne chiuderà martedì prossimo. Un’edizione questa che conta più di sessanta di show, quasi cinquanta presentazioni e 6 appuntamenti digitali, tra questi anche Jason Wu. Nell’autunno dei 250 anni dalla firma della Dichiarazione d’Indipendenza, la moda Usa si prepara a celebrare anche i 25 anni dall’attacco delle Torri Gemelle: in segno di rispetto, domani, le sfilate non inizieranno prima delle 10 e forse non è casuale che tra i protagonisti della giornata ci siano due nomi emblematici dello stile a stelle strisce, come Michael Kors e Calvin Klein. Tra i nomi della Grande Mela, non mancano nomi come Proenza Schouler, Tommy Hilfiger, Tory Burch e Carolina Herrera, giusto per citarne alcuni, ma ad attirare l’attenzione sarà soprattutto la nuova generazione di creativi. Una decina i debutti di stagione, tra cui Bad Binch TongTong, il britannico Conner Ives, diventato virale con la sua T-shirt Protect the Dolls; Sabyasachi e Magda Butrym che all’attivo ha già collaborato con H&M.