Il Diavolo Veste Prada 2 apre la New York Fashion Week con Christie’s

Settembre è il mese della moda. Ad inaugurare gli eventi è New York che, si prepara alla fashion week in calendario dal 10 al 15 settembre, inaugurando oggi l’asta di Christie’s dedicata ai costumi de Il Diavolo Veste Prada 2. Un appuntamento attesissimo tanto dai fan dello stile, quanto dagli appassionati di cinema. L’evento, online si terrà su christies.com fino a metà mese, mette all’incanto oggetti cult come il leggendario maglioncino ceruleo di J.Crew del primo capitolo della saga, ma anche pezzi da collezione come il look Bad Binch TongTong di Terrence Zhou, l’abito in velluto e piume indossato da Lady Gaga nel video musicale della canzone Runway. Il ricavato delle vendite è destinato a sostenere il CPJ-Committee to Protect Journalists (CPJ) perché come ha spiegato il suo Ceo Jodie Ginsberg, «Difendere la libertà di stampa non è mai stato più urgente. Siamo onorati di unire le forze con l’industria della creatività per evidenziare il ruolo indispensabile dei giornalisti nel chiamare il potere a rispondere del proprio operato e nel mantenere informata l’opinione pubblica. Siamo grati per questa collaborazione e per l’asta speciale, che avranno un impatto fondamentale e vitale per molti giornalisti in tutto il mondo». Una scelta non casuale, chi ha visto il film, ricorderà che proprio nelle scene iniziali si verifica una spiacevole situazione che coinvolge un gruppo di giornalisti d’inchiesta. Non solo, parte dell’incasso della vendita andrà anche a favore del CFDA-Council of Fashion Designers of America ed in particolare la creatività emergente come sottolineato da Steven Kolb, Ceo e Presidente dell’istituzione americana, «Siamo grati a Disney e ai produttori del film per il sostegno a questa iniziativa, che valorizza l’impegno dell’organizzazione nel promuovere la creatività e i talenti emergenti attraverso programmi di mentorship, risorse e finanziamenti aziendali erogati tramite il CFDA/Vogue Fashion Fund». I lotti in vendita, che saranno oggetto anche di una mostra, allestita dall’8 al 13 settembre al Rockefeller Plaza, comprendono i capi più significativi del film, come il Niki Dress di Gabriela Hearst, da Anne Hathaway/Andy Sac nella scena degli Hamptons, che sarà consegnato con tanto di macchia di scena inclusa.