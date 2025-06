Giorgio Armani assente alle sfilate milanesi: è in convalescenza dopo un ricovero

Giorgio Armani non saluterà il pubblico al termine delle sfilate Emporio Armani e Giorgio Armani previste in questi giorni alla Milano Fashion Week. Lo ha comunicato ufficialmente il gruppo, spiegando che lo stilista è in convalescenza a casa dopo un recente ricovero ospedaliero a Milano.

A prendere il suo posto sul finale delle passerelle sarà Leo Dell’Orco, storico collaboratore e braccio destro del designer.

«Il signor Armani — che compirà 91 anni l’11 luglio — è a casa e sta bene, ma preferisce recuperare le forze in vista dei prossimi appuntamenti parigini», fa sapere la maison in una nota. «Armani ha lavorato con la consueta dedizione alle collezioni che verranno presentate. Pur non potendo essere presente fisicamente, seguirà con attenzione ogni fase dell’organizzazione».