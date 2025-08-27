mercoledì 27 agosto 2025

Giorgio Armani acquisisce La Capannina di Forte dei Marmi

Barbara Rodeschini
Simbolo della Versilia, il locale ha fatto ballare tutti, dai nobili agli industriali del boom economico. Nel 1983 la consacrazione con il film Sapore di mare.

Nel 1914 Forte dei Marmi diventa Comune, distaccandosi da Pietrasanta. È l’inizio dell’ascesa della Versilia come luogo d’élite. I Della Gherardesca, i Rucellai, i Rospigliosi e gli Sforza furono i primi, poi arrivarono gli Agnelli e i grandi industriali di Milano. Nel 1929 Achille Franceschi rileva un capanno sulla spiaggia, nasce così La Capannina, simbolo delle estati in cui vestivamo alla marinara e nuovo punto d’incontro per l’Italia che cambia. Sul palco del locale, il più antico d’Europa, che nel 1977 viene rilevato da Gherardo e Carla Guidi, si alternano i nomi della musica internazionale da Ray Charles a Edith Piaf, che qui tenne l’unico suo concerto italiano, passando per Grace Jones e Gloria Gaynor. All’inizio degli anni Ottanta, Carlo Vanzina gira a Forte dei Marmi, il film generazionale Sapore di mare e La Capannina entra nell’immaginifico degli italiani. Alla base del successo del locale, acquisito oggi da Giorgio Armani, c’è la formula che unisce Disco music e Live show. E proprio qui, negli anni Sessanta, lo stilista pavese conobbe il suo amico e socio Sergio Galeotti.

