Giorgio Armani acquisisce La Capannina di Forte dei Marmi

Nel 1914 Forte dei Marmi diventa Comune, distaccandosi da Pietrasanta. È l’inizio dell’ascesa della Versilia come luogo d’élite. I Della Gherardesca, i Rucellai, i Rospigliosi e gli Sforza furono i primi, poi arrivarono gli Agnelli e i grandi industriali di Milano. Nel 1929 Achille Franceschi rileva un capanno sulla spiaggia, nasce così La Capannina, simbolo delle estati in cui vestivamo alla marinara e nuovo punto d’incontro per l’Italia che cambia. Sul palco del locale, il più antico d’Europa, che nel 1977 viene rilevato da Gherardo e Carla Guidi, si alternano i nomi della musica internazionale da Ray Charles a Edith Piaf, che qui tenne l’unico suo concerto italiano, passando per Grace Jones e Gloria Gaynor. All’inizio degli anni Ottanta, Carlo Vanzina gira a Forte dei Marmi, il film generazionale Sapore di mare e La Capannina entra nell’immaginifico degli italiani. Alla base del successo del locale, acquisito oggi da Giorgio Armani, c’è la formula che unisce Disco music e Live show. E proprio qui, negli anni Sessanta, lo stilista pavese conobbe il suo amico e socio Sergio Galeotti.