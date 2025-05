Donatella Versace ha 70 anni: cinque momenti che hanno segnato la sua carriera

Il 2 maggio 2025, Donatella Versace compie settant’anni. Un traguardo che è anche l’affermazione definitiva di un’eredità che ha attraversato epoche, stili e rivoluzioni culturali, trasformandosi in una forza creativa autonoma e imprescindibile. Donatella ha saputo traghettare la casa Versace dal dolore privato alla consacrazione globale, imprimendo una direzione personale senza mai tradire l’estetica originaria fatta di sensualità, forza e teatralità.

Cinque episodi, in particolare, raccontano con forza la traiettoria unica della sua carriera, tra intuizioni creative e scelte coraggiose.

Il look bondage disegnato al fratello Gianni

Tra le immagini più iconiche degli anni Novanta c’è quella di Donatella, bionda e magnetica, al braccio del fratello Gianni sul red carpet del party per i 100 anni di Vogue, nel 1993. Indossava un abito di pelle nera dal gusto apertamente bondage, aderente come una seconda pelle, lucente come un’armatura moderna. In quell’apparizione si cristallizzava l’estetica della maison: provocatoria, orgogliosamente ostentata, intrisa di erotismo controllato. Ma si leggeva anche la complicità creativa tra i due fratelli, un’alchimia rara che avrebbe fatto la storia della moda.

L’abito di Jennifer Lopez e la nascita di Google Immagini

Il 2000 è l’anno che consacra Donatella come regista perfetta dell’immaginario pop-glamour. Quando Jennifer Lopez si presenta ai Grammy Awards con il celebre abito verde Versace, dalla profonda scollatura che sfida le leggi della gravità, il mondo intero impazzisce. L’impatto è tale che Google, travolto dalle ricerche legate al vestito, si vede costretto a creare un sistema per reperire immagini in modo più efficace: nasce così Google Images. Quel momento, nato da una scelta estetica ardita, segna l’ingresso definitivo della moda nel linguaggio digitale contemporaneo.

Le top model in passerella in ricordo di Gianni

Nel 2017, a vent’anni dalla tragica scomparsa di Gianni, Donatella riporta in passerella il cuore pulsante dell’epoca d’oro della moda. Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Carla Bruni e Helena Christensen sfilano insieme, vestite d’oro, sulle note di Freedom! di George Michael. È molto più di un tributo: è un momento di celebrazione collettiva, un atto di amore e memoria che unisce passato e presente. In quell’istante, Donatella non è più solo l’erede, ma la custode e l’amplificatrice di una visione che continua a generare bellezza.

Fendace e la nascita delle collaborazioni fashion

Nel 2021, in un gesto che rompe le consuetudini del fashion system, Donatella dà vita a «Fendace», un’inedita collaborazione tra Versace e Fendi, in cui le due maison si scambiano ruoli e codici. Kim Jones disegna per Versace, Donatella per Fendi. Il risultato è un dialogo giocoso e intelligente tra due visioni del lusso, che celebra la contaminazione come valore, non come minaccia. Con questo progetto, Donatella dimostra ancora una volta la sua capacità di rinnovarsi, di leggere il presente e anticipare il futuro, senza mai smettere di sorprendere.

L’accordo con Prada e un nuovo capitolo nell’alta moda italiana

Tra gli ultimi, significativi, passaggi della sua parabola professionale c’è la storica cessione di Versace a Prada, una mossa che segna la fine dell’indipendenza del brand ma anche l’inizio di una nuova era. In un contesto dominato dai grandi conglomerati del lusso, la scelta di unirsi a una realtà come quella di Miuccia Prada e Patrizio Bertelli non è un semplice accordo economico, è un gesto strategico che assicura a Versace un futuro solido e creativo. Donatella, pur rinunciando al pieno controllo, resta figura centrale e carismatica, guida e simbolo di una maison che continua a fare scuola.