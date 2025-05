Cannes 2025: le pagelle del red carpet di «Eddington»

I migliori e i peggiori look alla premier. E il ritorno, dopo 18 anni, di Angelina Jolie sulla Croisette.

Il film Eddington è uno degli eventi più attesi del Festival di Cannes 2025, presentato fuori concorso ma con grande attenzione da parte di critica e pubblico.

La pellicola racconta la storia di un uomo, Eddington, un brillante scienziato alle prese con un dilemma morale che potrebbe cambiare per sempre il destino dell’umanità. Tra colpi di scena e riflessioni profonde, il film esplora temi come l’etica della scienza, il sacrificio personale e la lotta per la verità.

Il cast è di altissimo livello: protagonista è l’attore premio Oscar Michael Fassbender, che interpreta Eddington con intensità e delicatezza. Al suo fianco, la talentuosa Florence Pugh nei panni di una giornalista determinata a scoprire la verità, e il veterano Christoph Waltz, che interpreta un enigmatico antagonista.

La regia è affidata a Claire Denis, nota per la sua capacità di narrare storie intense e visivamente potenti.

Protagonista assoluta del red carpet, Angelina Jolie, di ritorno alla Croisette dopo 18 anni.