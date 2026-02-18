Blauer, la nuova campagna firmata Bruce Weber a Montauk

La nuova campagna Blauer Primavera Estate 2026, firmata da Bruce Weber e ambientata a Montauk, racconta una famiglia allargata e il valore della connessione attraverso immagini autentiche e spontanee.

Blauer rinnova il dialogo con Bruce Weber e affida ancora una volta al suo sguardo la narrazione visiva per la prossima stagione, in una campagna che mette al centro il concetto di connessione. Gli scatti sono ambientati a Montauk, all’estremità orientale di Long Island, un luogo che per Weber è casa, memoria, ispirazione. Ex villaggio di pescatori divenuto negli anni Sessanta e Settanta rifugio di artisti e fotografi, Montauk ha conservato un’energia libera e luminosa che oggi dialoga perfettamente con l’identità del brand. Qui, tra oceano e orizzonti aperti, prende forma un racconto fatto di relazioni autentiche e incontri inattesi.

A raccontare lo spirito del progetto è Federica Fusco, socia fondatrice e amministratrice delegata di FGF Industry, che rinnova per la seconda stagione consecutiva la collaborazione con il fotografo americano. «Siamo entusiasti che anche per questa stagione la “famiglia” Blauer continui il suo viaggio con i meravigliosi scatti del maestro Weber. Tanti i personaggi, tante le storie che si intrecciano, unite in un unico racconto visivo, intenso e autentico, come solo Weber sa catturare attraverso l’obiettivo».

La campagna si costruisce, infatti, attorno a una famiglia allargata di persone reali, incontrate dal fotografo nel corso delle sue esperienze più recenti. Non un cast costruito, ma una comunità eterogenea fatta di legami, affinità e storie personali. Molti dei protagonisti non sono modelli professionisti, ma individui scelti per ciò che sono e per ciò che hanno da raccontare, in linea con una visione che privilegia autenticità e spontaneità

All’interno di questo racconto corale, anche l’abbigliamento prende parte alla narrazione. I capi della collezione Primavera Estate 2026 accompagnano i corpi e i movimenti senza imporsi, diventando strumenti di espressione personale più che semplici elementi estetici. Indossati e interpretati, gli outfit si adattano alle diverse personalità, riflettendo un’idea di stile autentico, libero e funzionale, pensato per chi attraversa il mondo con curiosità e consapevolezza.