Bad Bunny in Zara conquista il Super Bowl

È l’appuntamento più seguito al mondo e anche quest’anno non ha deluso. Stiamo parlando del Super Bowl 2026 che, questa notte, ha visto in campo i Seattle Seahawks di Sam Darnold contro i New England Patriots di Drake Maye. Per la sessantesima edizione, la finale di Football americano ha incollato agli schermi il pubblico Usa e non solo. I dati ufficiali saranno diffusi in giornata e vedremo se l’edizione avrà fatto meglio dello scorso anno quando gli spettatori erano stati 133,5 milioni. Ad alzare il trofeo in argento, il Vince Lombardi Trophy, è Seattle, ma il match sarà ricordato anche una serie di dettagli stilistici. A partire dalle divise delle squadre che, per la prima volta nella storia, sono state rigorosamente monocromatiche con Seattle in blu navy e New England in bianco. Tra uno spot pubblicitario e l’altro – 30 secondi costano in media 8 milioni di dollari- con la partecipazione di celebrities del calibro di Kendall Jenner, Sabrina Carpenter, Owen Wilson e Adrien Brody giusto per citarne solo alcune, la vera star della serata è stata Bad Bunny. Benito Antonio Martínez Ocasio, questo il nome completo del cantante portoricano, non ha tradito le aspettative con uno show quasi interamente in spagnolo. Che ci fosse hype lo si era capito da subito: il presidente Trump non ha apprezzato la scelta di un artista non abbastanza americano tanto da favorire un intermezzo alternativo e più Maga, ma non è bastato per fermare Bad Bunny, che ha infiammato la Levi’s Stadium di Santa Clara al ritmo del suo ultimo album di DtMF (Debí Tirar Más Fotos), lo stesso che nel 2025 l’ha incoronato artista più ascoltato di Spotify con circa 20 miliardi di stream. Sul palco, l’orgoglio latino, coinvolgendo, tra gli altri Ricky Martin, Lady Gaga e Pedro Pascal. Il dettaglio clou? Dopo essersi presentato in Bottega Veneta alla conferenza stampa, l’artista ha portato osato di più, portando on-stage un total look firmato Zara. Per capirci, lo scorso anno, sul palco c’erano Kendrick Lamar e SZA, lui vestito in jeans Celine by Hedi Slimane in stile Y2K e una giacca varsity di Martine Rose; lei con un ensemble disegnato da Ashton Michael, Kate Broadrick e Born x Raised. Adesso la battaglia si sposterà su youtube per capire quale sia l’halftime più visualizzato di tutti tempi. Bad Bunny dovrà vedersela con lo show del 2022, visualizzato 380 milioni di volte grazie alla performance di Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e Kendrick Lamar. Quattro anni fa, le star dell’hip hop avevano infiammato il pubblico anche dal punto di vista stilistico, indossando, tra gli altri, outfit custom made di Louis Vuitton e Peter Dundas.