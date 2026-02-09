Bad Bunny e Kid Rock: due half time opposti nel giorno del Super Bowl

Non è stato soltanto un momento di intrattenimentol’half time del Super Bowl che ha avuto come protagonista Bad Bunny, la superstar latin trap da venti miliardi di clic in streaming.

Bad Bunny ha messo in scena al Levi’s Stadium di Santa Clara, in California, la sua abitazione di Porto Rico e lanciato un messaggio di unità: “Assieme siamo l’America, l’unica cosa più potente dell’odio è l’amore“. Ha reso omaggio ai migranti e alle sue origini, Bad Bunny, apparendo tra finte piantagioni di canna da zucchero, e location portoricane ricreate dalla imponente scenografia.

Fatta eccezione per la frase “God Bless America” tutta l’esibizione del latin trapper è stata in lingua spagnola. Tra i momenti clou dello spettacolo diu Bad Bunny, una sfilata di bandiere degli stati del Nord, Centro e Sud America. Tra gli ospiti d’eccezione sul palco Lady Gaga (con Die with a smile) e Ricky Martin che ha cantato Lo Que Le Pasó a Hawaii. un bambino a cui Bad Bunny ha regalato il grammofono d’oro conquistato ai Grammy

Il Presidente Donald Trump non ha gradito l’esibizione e su Truth ha fatto sentire la sua voce: «È stato lo show più brutto di sempre, uno schiaffo in faccia all’America. Nessuno capisce una parola di quello che dice questo tizio e il ballo è disgustoso, soprattutto per i bambini. Questo show è un affronto alla Grandezza dell’America e non rappresenta i nostri standard di Successo, Creatività ed Eccellenza».

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt prima del Super Bowl aveva dichiarato che Trump avrebbe seguito uno spettacolo alternativo con il cantante Kid Rock, un evento organizzato da Turning Point USA e pensato per il pubblico vicino alle idee del Presidente.

Durante lo spettacolo, andato in onda in contemporanea con lo spettacolo l’half time del Super Bowl, Kid Rock, con camicia e cappello a stelle e strisce e occhiali da sole ha reso omaggio all’attivista Maga Charlie Kirk e ha lanciato un messaggio religioso: «C’è un libro da qualche parte nella vostra casa che avrebbe bisogno di essere rispolverato. Parla di un uomo che è morto per tutti i nostri peccati. Appeso alla croce. Potete dare la vostra vita a Gesù».

