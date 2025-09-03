APM Monaco svela la nuova collezione a Milano con Charles Leclerc ed Elodie

Si avvicina la settimana della moda e Milano torna protagonista. Ieri sera, infatti, il marchio di gioielli Apm Monaco ha inaugurato la stagione degli eventi con la presentazione della nuova collezione Automne negli spazi del Lubna di via Vezza d’Oglio.

“Abbiamo voluto creare una collezione che portasse con sé tutto il fascino e l’eleganza del nostro DNA mediterraneo, reinterpretandolo per la stagione autunnale,” ha spiegato Kika Prette, Direttrice Creativa di APM Monaco, “Il design della collezione non è solo una scelta estetica, ma rappresenta il movimento delle onde e la dinamicità della vita sulla Costa Azzurra che non si ferma mai, nemmeno quando le stagioni cambiano”.

A festeggiare la nuova visione, caratterizzata dal design zig-zag zigrinato, che cattura e riflettere la luce con un effetto ipnotico, e per le parure dalle morbide linee ispirate ai San Pietrini, i brand ambassador Elodie, che durante l’ultimo tour ha indossato gioielli custom made e il pilota di Formula 1 Charles Leclerc, che ha raccontato così il suo concetto di eleganza, “Lo stile fa rima col sentirsi a proprio agio, essere sé stessi significa essere eleganti. Il mio stile? È fatto di tanti dettagli, a partire dai gioielli, bracciali e anelli soprattutto, ma ciò che fa veramente la differenza è vedermi senza filtri. Ogni mattina, quando mi guardo allo specchio, voglio vedermi per quello che sono, secondo il mio stato d’animo e senza sovrastrutture”.