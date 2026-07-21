Antoine Arnault svela il programma dell’edizione 2026 del Les Journées Particulières

L’ultima edizione ha coinvolto oltre 200mila persone e i biglietti per accedere sono andata esauriti in 20 secondi. Sono Les Journées Particulières, gli appuntamenti che il Gruppo LVMH organizza per offrire al pubblico la possibilità di conoscere, in via eccezionale, la vita degli atelier, delle manifatture, delle cantine, delle residenze storiche, degli archivi e delle boutique iconiche delle sue 45 maison, tra cui Louis Vuitton, Dior, Celine, Tiffany & Co, Moët & Chandon e Veuve Clicquot solo per citarne alcune. Nata nel 2011, l’iniziativa 2026 con il titolo Alle origini del sogno, coinvolge undici paesi e punta ad accompagnare il pubblico attraverso tre temi guida: natura, cultura e artigianalità. “Con questa nuova edizione di Les Journées Particulières, abbiamo voluto tornare alle origini stesse del sogno: i luoghi in cui le nostre Maison affondano le loro radici, i territori che le ispirano e coloro che le animano”, ha spiegato Antoine Arnault, direttore del reparto Immagine e Ambiente di LVMH, “Con l’apertura di 65 sedi in tutto il mondo, vogliamo offrire al pubblico molto più di una semplice visita: un incontro con ciò che plasma profondamente l’identità, la qualità e l’eccellenza delle nostre Maison”. Nel dettaglio, l’appuntamento, in calendario dal 16 al 18 ottobre, in Italia si snoderà tra Roma, con l’apertura del Quadrato della Concordia di Fendi e la boutique Bvlgari in Via Condotti; Milano con le masterclass di Cova e il workshop di Officine Universelle Buly al Museo Bagatti Valsecchi; il Veneto con la manifattura di calzature di Louis Vuitton a Fiesso d’Artico e quella di Thélios a Longarone; il Piemonte con il sito della maglieria di Ghemme di Loro Piana e la Toscana con i giardini del Belmond Villa San Michele a Fiesole. “Vogliamo permettere al maggior numero possibile di partecipare”, ha continuato Arnault, “Pertanto, accanto alle prenotazioni online, che saranno attive a partire da tre settimane prima dell’evento per la metà dei biglietti disponibili, abbiamo previsto la possibilità di accedere presentandosi presso i diversi luoghi. Inoltre, per la prima volta, alcuni spazi, saranno aperti anche di sera. Ogni maison offrirà un’esperienza unica, mettendo in contatto il pubblico con i maestri e gli artigiani. Questo progetto nasce dal desiderio di condividere ciò che succede dietro le quinte delle maison, di divulgare la passione con cui ogni singola persona lavora e ci sono stati aneddoti speciali, come quando un artigiano di una nostra maison mi ha fermato dicendomi di aver partecipato a Les Journées Particulières da ragazzo e che quell’esperienza lo ha fatto innamorare del suo lavoro”.

Informazioni al sito https://www.lvmh.com/it/les-journees-particulieres-2026