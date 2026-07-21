Bonus Tari 2026, sconto del 25%: chi ne ha diritto, limiti ISEE e come ottenerlo

È operativo in molti Comuni l’agevolazione sulla tassa rifiuti: nessuna domanda da presentare, lo sconto arriva automaticamente. Ecco i requisiti, quando spetta e perché vale l’ISEE 2025

È operativo in molti Comuni, dopo tanta attesa, il bonus Tari 2026. È uno sconto del 25% sulla tassa sui rifiuti (o sulla tariffa corrispettiva) pensato per alleggerire il peso della bolletta sulle famiglie con redditi più bassi. La misura estende alla Tari lo stesso meccanismo già in vigore per i bonus sociali su luce, gas e acqua. A pagarlo sono gli stessi utenti Tari: dal 2025 in bolletta compare infatti una componente aggiuntiva di 6 euro l’anno a carico di tutti i contribuenti. Per ricevere il bonus non occorre alcuna richiesta: chi ha i requisiti economici previsti lo vede riconosciuto automaticamente, direttamente nell’avviso di pagamento.

Chi ha diritto al bonus Tari: i limiti ISEE

Per avere diritto al bonus Tari 2026 conta l’Isee. Quest’anno possono beneficiare dell’agevolazione le famiglie con ISEE non superiore a 9.796 euro, se hanno fino a tre figli a carico, oppure fino a 20mila euro per i nuclei numerosi, cioè con almeno quattro figli a carico. Ci sono altri due requisiti fondamentali oltre a quello economico. L’utenza Tari deve essere di tipo domestico ed essere intestata a uno dei componenti del nucleo familiare indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Inoltre, il bonus spetta solo per l’abitazione principale.

Come si ottiene lo sconto Tari 2026: nessuna domanda da presentare

Niente moduli, niente code allo sportello, niente domande da presentare: per ottenere il bonus Tari basta presentare la DSU e ottenere l’attestazione ISEE. Se il valore rientra nelle soglie previste, il resto lo fa il sistema: lo sconto arriva da solo, senza bisogno di alzare la cornetta o di rivolgersi a un ufficio. Nella maggior parte dei casi la riduzione compare già scalata direttamente nell’avviso di pagamento della Tari. Più raramente, invece, l’importo viene restituito con un bonifico bancario, un assegno o un altro strumento tracciabile. Chi è convinto di avere diritto al bonus ma non lo trova applicato può provare a contattare l’ufficio tributi del Comune o il gestore che ha emesso l’avviso.

Perché conta l’ISEE 2025 e cosa succede in caso di ritardo

C’è però un dettaglio che disorienta molti contribuenti, abituati al meccanismo più rapido dei bonus su luce e acqua: per la Tari bisogna avere pazienza. Lo sconto, infatti, arriva con un anno di ritardo rispetto alla presentazione della DSU. La spiegazione è chiara. Mentre le bollette energetiche hanno cadenza mensile o bimestrale, la Tari si paga generalmente una volta sola all’anno. Ai gestori l’elenco definitivo dei beneficiari arriva solo dopo la chiusura della campagna ISEE, e le liste vengono completate entro il 30 giugno dell’anno successivo. Quindi lo sconto applicato nel 2026 spetta a chi ha ottenuto un’attestazione ISEE valida e che rientra nei limiti nel corso del 2025. Chi presenta la DSU nel 2026 dovrà attendere la Tari del 2027 per vedere applicato il beneficio. E attenzione, chi si muove tardi, dopo il 20 dicembre, rischia di ricevere l’attestazione ISEE solo a gennaio dell’anno successivo e quindi un ulteriore slittamento del bonus di dodici mesi.

Quanto vale il bonus Tari, i casi particolari e chi lo finanzia

Lo sconto vale il 25% dell’importo totale annuale della Tari: su una tassa di 200 euro, per esempio, il bonus si traduce in 50 euro in meno, con un conto finale di 150 euro da versare. Ma ci sono situazioni particolari da tenere a mente. Chi ha debiti Tari accumulati negli anni precedenti, per esempio, potrebbe non vedere lo sconto in tasca: il gestore ha infatti la facoltà di usarlo per compensare, in parte o del tutto, la morosità, ma solo dopo aver inviato un sollecito formale che dichiari il debito residuo e l’intenzione di procedere alla compensazione. Chi invece cambia casa restando nello stesso Comune non deve preoccuparsi: il bonus continua ad arrivare senza interruzioni. Discorso diverso per chi si trasferisce altrove o cambia gestore: il diritto al bonus non si perde, semplicemente cambia canale e arriva tramite un bonifico domiciliato. Per chi ritiene che la Tari sia stata calcolata in modo errato o che l’importo versato sia superiore al dovuto, resta sempre aperta la strada del rimborso, presentando al Comune la documentazione che dimostri l’errore. E chi lo paga? In parte gli stessi cittadini. Dal 2025, infatti, in ogni bolletta Tari è comparsa una nuova voce, la componente perequativa UR3, un contributo di 6 euro l’anno richiesto a tutti gli utenti. È proprio questo piccolo prelievo collettivo a garantire, a partire dal 2026, la copertura economica del bonus sociale rifiuti.