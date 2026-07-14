Alo riscrive le abitudini dell’estate mediterranea all’insegna del benessere psico-fisico

Entra nel vivo l’estate firmata Alo. Il brand lifestyle che ha portato nelle strade lo yoga, infatti, amplia il suo raggio d’azione. Dopo aver personalizzato l’hotel Martinez di Cannes e varato lo yacht del benessere, Alo Voyage, la label losangelina firma il takeover del GiGi di Saint-Tropez e di Bodrum. Dal primo luglio Alo, che tra le sue fan vanta nomi come Barbara Palvin, Jennifer Lopez e Kendall Jenner, è protagonista di un’attivazione che non si limita a vestire gli spazi, ma prevede un ricco palinsesto di iniziative con sessioni di yoga e meditazione con floating sound bath. “Saint-Tropez e Bodrum occupano un posto unico nell’immaginario estivo: sono destinazioni in cui benessere, viaggio e cultura si incontrano con un’identità ben definita”, ha spiegato Benedetta Petruzzo, CEO International di Alo, “Mentre continuiamo a consolidare la nostra presenza in Europa, questi luoghi ci permettono di entrare in contatto con la nostra community in un modo che va oltre il retail. Dai nostri Sanctuaries alle destinazioni con beach club, stiamo costruendo un mondo in cui i nostri ospiti possano vivere appieno lo stile di vita ALO per tutta la stagione”. Quella di Alo è una strategia che rientra in una tendenza globale, quella del benessere come priorità di una vita ben spesa.

Wellnessification, i numeri

Vale 6800 miliardi e crescerà del 7,6% entro il 2029: è l’economia del benessere secondo il 2025 Global Wellness Economy Monitor Report. Parlare di wellness economy significa, infatti, fotografare un’industria superiore in dimensione alla green economy, all’informatica, giusto per dare un’idea di grandezza. Un business al cui interno si trovano tutti quei settori che consentono ai consumatori di integrare attività e stili di vita orientati al benessere, nella propria quotidianità come il turismo, la cura personale, sport e spa, ma anche salute mentale, prevenzione, medicina e il real estate progettato con approccio olistico. Va da sé che sia un mercato trilionario e che a trainarlo siano paesi come Usa e la Cina, ma a sorprendere sono soprattutto i tassi di crescita di Emirati Arabi Uniti, l’Arabia Saudita, India, Messico e Polonia.

La situazione in Italia

Secondo il Consumer Lab di Bain & Company, benessere fisico, salute mentale e sostenibilità ambientale sono i driver delle scelte di consumo e di vita della Gen Z. Condotta su oltre 1.500 consumatori, l’indagine evidenzia come per il 77% degli italiani, la salute mentale rappresenti oggi la priorità assoluta; seguita dal benessere fisico, importante per il 76%, mentre solo il 27% del campione reputa fondamentale la serenità finanziaria.