Ferrari e la sorpresa di Silverstone Ora il Mondiale è tutto da giocare

In Inghilterra teoricamente le Rosse erano sfavorite rispetto alle Mercedes, ma la distanza tra i due team ora è minima. Ora quattro gare da scoprire: a Spa e Monza conta il motore, in Ungheria e Olanda l’aerodinamica

Da una parte la potenza della power unit e il notevole vantaggio che concede alla Mercedes, dall’altra l’incidenza dell’aerodinamica che avvantaggia la Ferrari sui circuiti più lenti. In mezzo nella lotta al titolo mondiale di Formula 1 la sorpresa di Silverstone, che porta a una riflessione in prospettiva futura per i prossimi quattro gran premi: è giusto considerare le frecce d’argento favorite sui circuiti veloci di Spa e Monza e immaginare le Rosse in difficoltà su questi circuiti e avvantaggiate in Ungheria e in Olanda? L’esito del gran premio d’Inghilterra ha evidentemente minato le certezze che la prima parte della stagione delle monoposto aveva evidenziato. Di sicuro c’è che la Ferrari ha fatto enormi passi avanti e dopo essere finalmente tornata alla vittoria con Lewis Hamilton a Barcellona ha pure ritrovato il miglior Charles Leclerc a Silverstone dopo le delusioni di Montecarlo e Spagna.

Kimi e Sinner

Due grandi team a confronto e quattro piloti con caratteristiche diverse e che vivono anche emotivamente il momento con emozioni differenti, anche se George Russell al momento pare quello più in difficoltà. Il più solido è anche il più giovane, già perchè Kimi Antonelli ha ormai raggiunto lo status del campione e aiutato anche da una macchina velocissima è il favorito assoluto per il titolo mondiale piloti. La stagione in ogni caso sarà molto felice per noi italiani: la Ferrari è come la Nazionale ed è impossibile non tifare per le macchine di Maranello, ma il ragazzino di Imola è l’astro nascente, la faccia bella e pulita dell’Italia dello sport. Lui e Sinner hanno portato lo sport italiano in un’altra dimensione forse mai raggiunta nella storia. Pensate che 2026 diventerebbe se alla vittoria di Jannik a Wimbledon si aggiungesse il trionfo di Kimi nel Mondiale. Non è un sogno, ma un progetto ben definito e l’aspetto più bello per noi italiani è che a scalfirlo può essere solo la Ferrari. Insomma, in ogni caso sarà un successo.

Le star di Maranello

La Ferrari ha riportato ai suoi livelli Lewis Hamilton e il sette volte campione del mondo è un’arma importante nella lotta al titolo contro le Mercedes. Soprattutto per l’aiuto che può dare a Charles Leclerc, senza invidie o personalismi le Rosse si preparano alla fase finale della stagione con il morale a mille. In fondo al percorso dei prossimi quattro gran premi c’è Monza, non a caso considerato il tempio della velocità. Lì le Mercedes sembrano avere un grande vantaggio, ma la Ferrari dopo averlo introdotto in Austria, ha un altro gettone dell’Aduo per migliorare la potenza del suo motore e probabilmente lo utilizzerà proprio a Monza dove è atteso la solita entusiasmante invasione del popolo della Rossa. La Formula 1 di quest’anno con il nuovo regolamento ha finalmente restituito al pubblico lo spettacolo e l’incertezza. Antonelli da una parte, le Ferrari dall’altra: non potevamo osare di sperare in meglio.