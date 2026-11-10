Il futuro dello champagne si decide lontano dai calici: viaggio nel mondo di Moët & Chandon

Dalle cantine storiche di Épernay ai vigneti della Champagne, dove il cambiamento climatico sta trasformando la viticoltura. Moët & Chandon risponde con 100 chilometri di corridoi ecologici, un conservatorio che studia quasi 2.000 varianti di vite e una ricerca che unisce biodiversità, tradizione e innovazione. Un viaggio nel futuro di una delle Maison più celebri al mondo

In Champagne, uno dei territori vitivinicoli più celebri e riconoscibili al mondo, il gesto che oggi racconta meglio il futuro potrebbe non essere quello di piantare una vite, ma di mettere a dimora un albero. È un cambiamento di prospettiva che, almeno inizialmente, può sembrare sorprendente in una regione dove da secoli ogni appezzamento è parte di un patrimonio economico, culturale e paesaggistico costruito attorno alla produzione di un vino diventato sinonimo universale di celebrazione. Eppure è proprio tra i filari di Chouilly, poco distante da Épernay, che Moët & Chandon ha scelto di riunire viticoltori, esperti, rappresentanti delle istituzioni e giornalisti internazionali per raccontare una trasformazione che riguarda non soltanto il futuro della Maison, ma quello dell’intera Champagne.

Perché il cambiamento climatico, in una regione che ha costruito la propria identità sull’equilibrio tra suolo, temperatura, varietà di uva e tempi di maturazione, ha smesso da tempo di essere un problema astratto. Le stagioni si modificano, le vendemmie si anticipano, gli episodi meteorologici estremi diventano una variabile sempre più importante nelle decisioni agronomiche e il tradizionale rapporto tra acidità, maturazione e freschezza delle uve richiede un’attenzione differente rispetto al passato.

Basta un dato per comprenderne la portata. Nel 2003, l’inizio della vendemmia il 18 agosto sembrò un evento eccezionale, tanto da richiamare alla memoria il lontanissimo 1822. Ventitré anni dopo, nel 2026, la Champagne ha vissuto una stagione ancora più precoce: le prime raccolte sono iniziate già il 6 agosto, mentre l’avvio generale della vendemmia è stato anticipato rispetto all’anno precedente. Un’accelerazione che il Comité Champagne ha documentato nel suo bilancio della stagione, caratterizzata anche da gelate primaverili e ripetute ondate di calore.

È in questo scenario che acquista un significato diverso anche il lusso. Non più soltanto la capacità di custodire una tradizione e trasformarla in un prodotto desiderato in tutto il mondo, ma la responsabilità di preservare le condizioni naturali che permettono a quella tradizione di continuare a esistere.

A Chouilly, dove il passato incontra il futuro della Champagne

La sesta edizione dei Biodiversity Days di Moët & Chandon si è svolta il 5 novembre 2026 tra i vigneti di Les Partelaines, un appezzamento dal particolare valore storico per la Maison. Fu acquistato a metà del Settecento da Claude Moët, fondatore dell’azienda nel 1743, e ancora oggi contribuisce alla produzione di uve destinate ad alcuni degli assemblaggi più prestigiosi, tra cui Grand Vintage e Collection Impériale.

La scelta di questo luogo non è casuale. Les Partelaines rappresenta una continuità che attraversa quasi tre secoli di storia e che permette di comprendere quanto profondamente la vicenda di una grande Maison sia intrecciata con quella delle terre da cui provengono le sue uve.

Qui, però, durante la giornata non si lavora per aumentare la superficie vitata. Si piantano alberi e arbusti, si prolungano siepi e si costruiscono collegamenti naturali tra appezzamenti agricoli e aree boschive. L’intervento interessa anche terreni adiacenti appartenenti al Comune di Chouilly e coinvolge un agricoltore locale, trasformando la piantumazione in un progetto che supera i confini di proprietà della Maison.

Sono circa cinquanta i partecipanti riuniti per l’iniziativa, suddivisi in squadre e coinvolti direttamente nella messa a dimora delle nuove piante. Un’operazione apparentemente semplice, ma che risponde a una strategia ambientale precisa: creare spazi nei quali la fauna selvatica possa trovare riparo, nutrimento e la possibilità di spostarsi tra habitat differenti, contribuendo nello stesso tempo alla stabilità dei terreni e alla gestione delle precipitazioni.

È anche un modo per restituire complessità a un paesaggio che, osservato da lontano, può sembrare perfettamente ordinato e immutabile. I vigneti disegnano geometrie regolari sulle colline, ma la loro salute dipende da equilibri biologici che non si esauriscono nei filari.

«Il futuro della Champagne inizia dalle sue radici», ha dichiarato Sibylle Scherer, presidente e amministratore delegato di Moët & Chandon, sottolineando come la salvaguardia del territorio debba essere una responsabilità condivisa tra la Maison, i suoi partner viticoltori e le comunità locali.

In questa idea di continuità emerge una doppia dimensione, richiamata anche durante gli interventi della giornata: l’umiltà nei confronti delle generazioni che hanno lavorato quelle terre prima di noi e la responsabilità verso quelle che le erediteranno.

Natura Nostra: quando la biodiversità diventa una questione collettiva

Il progetto che rende possibile questo intervento si chiama Natura Nostra. Lanciato nel 2021, è il programma attraverso il quale Moët & Chandon sta sviluppando una rete di corridoi ecologici nella Champagne, con l’obiettivo di raggiungere 100 chilometri entro il 2027.

Per il 2026 la Maison ha annunciato la realizzazione di ulteriori 15 chilometri insieme ai viticoltori partner, con la prospettiva di portare la rete complessiva a 95 chilometri. Un risultato importante, soprattutto considerando che il progetto non si limita ai vigneti direttamente gestiti dall’azienda, ma richiede il coinvolgimento di soggetti differenti in un territorio nel quale proprietà e attività agricole si intrecciano continuamente.

Per comprendere la dimensione di questa sfida bastano alcuni numeri. Moët & Chandon è presente in circa cento comuni della Champagne, collabora con oltre 2.300 viticoltori partner e, secondo quanto illustrato durante la visita, mantiene rapporti con 300 dei 319 cru riconosciuti nella regione.

Una presenza così estesa implica una capacità di intervento significativa, ma rende anche evidente che qualsiasi trasformazione ambientale debba passare attraverso una cooperazione capillare. Piantare una siepe in una singola proprietà può essere utile, ma costruire un corridoio ecologico significa collegare terreni diversi, coordinare le decisioni e trovare soluzioni compatibili con le esigenze di chi lavora quotidianamente nei vigneti.

Durante la presentazione, Julien Brilli, responsabile del programma Natura Nostra e della strategia paesaggistica, ha spiegato come il progetto si sia sviluppato a partire da una riflessione più ampia sulla viticoltura sostenibile, arrivando progressivamente a considerare la biodiversità non come un elemento accessorio, ma come parte integrante della gestione agricola.

Le siepi, gli alberi e le fasce vegetate svolgono infatti funzioni differenti. Possono offrire habitat e risorse alimentari a numerose specie, favorire la connessione tra ambienti naturali frammentati e contribuire a proteggere i terreni dall’erosione. In una regione esposta a precipitazioni talvolta molto intense, la vegetazione può inoltre rallentare lo scorrimento dell’acqua in superficie e facilitarne l’infiltrazione nel suolo.

È un aspetto particolarmente importante perché, nel dibattito sul cambiamento climatico, l’attenzione si concentra spesso sulla siccità, mentre l’acqua può rappresentare un problema anche quando arriva in quantità eccessive e in tempi troppo brevi.

Temporali violenti e piogge concentrate possono trascinare via parti del suolo superficiale, alterare gli equilibri dei terreni e rendere più complessa la gestione delle parcelle. Da qui la necessità di progettare il paesaggio agricolo considerando la vegetazione come una possibile infrastruttura naturale.

Il principio è semplice, anche se la sua applicazione richiede tempo: un vigneto non è un sistema isolato e la sua resilienza dipende anche dalla qualità dell’ambiente che lo circonda.

Naturalmente, la presenza di nuove siepi non permette da sola di risolvere gli effetti del riscaldamento globale. La loro efficacia deve essere valutata nel tempo, tenendo conto delle caratteristiche dei terreni, delle specie introdotte e della manutenzione. Ma il progetto indica un cambiamento nel modo in cui una grande realtà vitivinicola interpreta il proprio rapporto con il territorio.

Sei annate per capire come sta cambiando il clima

Per comprendere quanto questa trasformazione sia già in corso, Moët & Chandon ha scelto di affidarsi anche a uno dei linguaggi che conosce meglio: quello del vino.

Durante una masterclass intitolata The Expression of Warm Years, lo Chef de Cave Benoît Gouez e l’Estates Manager Reynald Loiseau hanno guidato una degustazione di sei annate, comprese tra il 1999 e il 2016, costruendo un percorso nel quale ogni bottiglia diventava la testimonianza di una stagione meteorologica differente.

Il confronto ha coinvolto i Grand Vintage Collection 1999, 2000, 2002, 2003 e 2006, insieme al Grand Vintage 2016. Non una semplice successione di millesimati, ma un modo per osservare come condizioni climatiche molto diverse possano lasciare tracce riconoscibili nella produzione vinicola e influenzare le scelte di chi deve interpretarle.

Il 1999 fu segnato dall’alternanza tra temperature elevate e precipitazioni abbondanti. Il 2000 attraversò periodi freddi e piovosi, intervallati da fasi più calde e tempestose. Il 2002 viene ricordato come un’annata particolarmente equilibrata, mentre il 2003 rappresentò uno degli episodi climatici più estremi della storia recente della regione.

Quell’anno la Champagne dovette affrontare una gelata primaverile eccezionalmente intensa, seguita da un’estate di caldo straordinario. La vendemmia iniziò il 18 agosto, una data che all’epoca sembrava quasi inconcepibile per un territorio tradizionalmente associato a condizioni climatiche relativamente fresche.

Anche il 2006 alternò gelo e siccità, mentre il 2016 fu caratterizzato da gelate primaverili e problemi fitosanitari, seguiti da un’ondata di caldo nel mese di agosto.

La degustazione rende evidente un elemento spesso trascurato quando si parla di champagne: il cambiamento climatico non modifica soltanto il calendario agricolo, ma può incidere sulle caratteristiche delle uve e, di conseguenza, sulle condizioni nelle quali gli enologi costruiscono l’identità del vino.

Temperature più elevate possono accelerare la maturazione, favorire l’accumulo degli zuccheri e modificare l’equilibrio dell’acidità. Per un vino nel quale freschezza, tensione e precisione dell’assemblaggio rivestono un ruolo essenziale, si tratta di variabili decisive.

Il punto non è stabilire che un’annata calda produca necessariamente uno champagne peggiore. Le qualità di un vino dipendono da molti fattori e una stagione complessa può comunque dare risultati di grande interesse. Il problema è piuttosto comprendere come mantenere nel tempo una continuità stilistica in condizioni ambientali sempre meno prevedibili.

La vendemmia 2026 rende questa riflessione ancora più attuale. Secondo il Comité Champagne, la regione ha attraversato una stagione caratterizzata da gelate primaverili, fioritura eccezionalmente precoce e cinque episodi di caldo intenso durante l’estate. Nonostante queste difficoltà, la valutazione iniziale della qualità delle uve è risultata incoraggiante.

È proprio questa apparente contraddizione a rendere interessante il caso della Champagne: una vendemmia può offrire risultati promettenti e, contemporaneamente, testimoniare la crescente necessità di adattare la viticoltura a condizioni climatiche differenti.

Il vino diventa così un archivio delle trasformazioni ambientali, capace di raccontare non soltanto come sia stata una stagione, ma anche il lavoro necessario per interpretarla.

Il vigneto di domani: meno automatismi, più conoscenza del suolo

Accanto al racconto delle annate, i Biodiversity Days hanno dedicato un approfondimento alle possibili trasformazioni delle pratiche agricole.

Jean-Baptiste Terlay, direttore dei vigneti di Moët & Chandon, ha ripercorso sessant’anni di evoluzione climatica nella Champagne, offrendo il contesto nel quale si inseriscono le sperimentazioni sviluppate dalla Maison.

Tra gli approcci presentati figurano la viticoltura di precisione, che permette di modulare gli interventi sulla base delle esigenze specifiche di ciascuna parcella, e alcune pratiche riconducibili all’agricoltura rigenerativa, come la presenza di colture di copertura tra i filari.

Queste ultime possono contribuire a proteggere il terreno dall’erosione, sostenere la biodiversità e influenzare la struttura e il funzionamento del suolo, anche se la scelta delle specie e la gestione della vegetazione devono essere adattate al contesto agronomico, soprattutto quando la disponibilità d’acqua è limitata.

Jeanne Carlier, responsabile dello sviluppo dei vigneti, ha illustrato il ruolo delle innovazioni già in sperimentazione o in fase di applicazione nelle tenute della Maison.

L’obiettivo è migliorare la capacità di osservare e gestire il vigneto, evitando di trattare come identiche parcelle che possono presentare condizioni molto diverse anche a breve distanza.

Non si tratta dunque di sostituire la conoscenza tradizionale con la tecnologia, ma di integrarla con strumenti e pratiche capaci di rispondere a una complessità crescente.

Una prospettiva che cambia anche il significato del savoir-faire. L’eccellenza vitivinicola non dipende soltanto dalla conservazione di gesti tramandati, ma dalla capacità di comprenderne l’efficacia in un contesto che continua a evolversi.

Essentia, il laboratorio dove si studiano le viti del futuro

Se Natura Nostra interviene sul paesaggio, Essentia guarda direttamente al futuro della vite.

Il conservatorio botanico di Moët & Chandon rappresenta uno degli aspetti più interessanti del lavoro di ricerca presentato durante la visita, perché affronta una domanda destinata ad assumere un’importanza crescente nei prossimi decenni: quali caratteristiche genetiche delle viti potranno rivelarsi più adatte a un clima differente da quello nel quale si è sviluppata storicamente la viticoltura della Champagne?

A Essentia vengono studiate quasi 2.000 varianti di viti della regione, un patrimonio di diversità vegetale che consente di osservare differenze e possibili risposte alle condizioni ambientali.

Jean-Philippe David, responsabile tecnico della viticoltura ed esperto del progetto, ha illustrato il lavoro di conservazione e osservazione necessario per identificare eventuali caratteristiche utili in un contesto di riscaldamento globale.

È importante sottolineare che non si parla di quasi 2.000 nuovi vitigni pronti a sostituire quelli attualmente coltivati, ma di varianti del patrimonio vegetale regionale la cui conoscenza potrebbe contribuire, nel lungo periodo, alle future strategie di adattamento.

La ricerca richiede anni. Occorre osservare il comportamento delle piante, comprenderne la risposta a condizioni climatiche differenti e valutarne le caratteristiche agronomiche ed enologiche, senza dimenticare le regole che disciplinano la produzione dello champagne.

Non esistono scorciatoie immediate, né una singola soluzione capace di garantire il futuro di un’intera regione vitivinicola.

Il valore di Essentia risiede piuttosto nella possibilità di conservare e studiare una diversità biologica che potrebbe diventare preziosa proprio quando le condizioni ambientali imporranno scelte differenti.

In questo senso, la conservazione del patrimonio vegetale non è un esercizio rivolto esclusivamente al passato. È uno strumento per mantenere aperte possibilità future.

Sotto Épernay, il tempo continua a lavorare

Per comprendere fino in fondo il significato di questi progetti è necessario tornare a Épernay, dove Moët & Chandon custodisce la parte più riconoscibile della propria storia.

Fondata nel 1743 da Claude Moët, la Maison ha attraversato quasi tre secoli contribuendo a trasformare lo champagne da vino apprezzato nelle corti europee a uno dei simboli più universali della celebrazione.

Suo nipote Jean-Rémy Moët ebbe un ruolo fondamentale nell’espansione internazionale dell’azienda e nel consolidamento dei rapporti con le élite dell’epoca. Il legame con Napoleone Bonaparte appartiene a questa storia, così come le visite di sovrani e personalità illustri, ricordate ancora oggi da una grande targa storica custodita all’interno della Maison.

Ma è scendendo nelle cantine che la relazione tra lo champagne e il tempo assume una dimensione quasi fisica.

Sotto Épernay si estende una rete di circa 28 chilometri di gallerie scavate nel sottosuolo calcareo, dove le bottiglie riposano in condizioni adatte al loro lungo percorso di maturazione. L’ambiente è silenzioso, la temperatura rimane naturalmente fresca e le file di bottiglie conservate nelle gallerie restituiscono un’immagine dell’industria dello champagne profondamente diversa da quella delle campagne pubblicitarie e dei grandi eventi internazionali.

Qui, prima che un vino diventi parte di una celebrazione, intervengono processi che non possono essere accelerati a piacimento.

Durante la visita viene sottolineata una distinzione particolarmente significativa: le bottiglie nelle cantine non stanno semplicemente invecchiando, stanno maturando.

Non è soltanto una scelta di parole. La maturazione sui lieviti è una fase fondamentale dell’elaborazione dello champagne, durante la quale il vino sviluppa progressivamente caratteristiche aromatiche e una maggiore complessità.

Anche l’ultima parte della lavorazione conserva gesti che raccontano la precisione richiesta da questo mestiere. Dopo il remuage, l’operazione che consente di raccogliere i sedimenti nel collo della bottiglia, interviene il dégorgement, o sboccatura, necessario per eliminarli.

Nella sua forma tradizionale, detta à la volée, il procedimento viene eseguito manualmente: la bottiglia viene aperta con un movimento rapido e controllato, sfruttando la pressione interna per espellere il deposito e limitare la perdita di vino. Oggi questa tecnica è riservata soprattutto ad alcuni grandi formati e a particolari cuvée, mentre nella produzione moderna si ricorre generalmente a sistemi meccanizzati.

Sono dettagli che raccontano quanto, dietro l’apparente immediatezza di un calice di champagne, esista una successione di conoscenze, decisioni e operazioni nelle quali la precisione continua a essere indispensabile.

Le cantine appartengono inoltre a un paesaggio culturale più vasto. Dal 2015, i Coteaux, Maisons et Caves de Champagne sono riconosciuti dall’UNESCO come Patrimonio mondiale, proprio per il valore storico di un sistema nel quale vigneti, luoghi di produzione, gallerie sotterranee e sedi delle Maison compongono un insieme strettamente interconnesso.

La Champagne, in altre parole, non è soltanto una denominazione vinicola. È un territorio nel quale natura, lavoro umano e patrimonio culturale hanno costruito nel corso dei secoli un’identità difficilmente separabile.

Dalla piramide di bicchieri alla responsabilità di condividere

Esiste poi un altro aspetto della storia di Moët & Chandon che aiuta a comprendere il rapporto tra la Maison e il concetto di celebrazione.

Nel corso dei decenni, l’azienda ha contribuito a diffondere rituali diventati parte dell’immaginario collettivo, dal gesto di festeggiare una vittoria sportiva con una bottiglia di champagne fino alla spettacolare piramide di bicchieri, associata ai ricevimenti e alle grandi occasioni.

Dietro la costruzione di una piramide, apparentemente pensata soltanto per stupire, si nasconde in realtà un lavoro di equilibrio, tempo e precisione. Ogni bicchiere deve trovare la propria posizione affinché la struttura possa sostenere la cascata di champagne.

Il valore simbolico del gesto, però, non risiede soltanto nella sua spettacolarità. È nella dimensione collettiva della celebrazione, nell’idea che lo champagne accompagni un momento destinato a essere condiviso.

Questa filosofia, tradizionalmente associata all’universo Moët & Chandon, trova oggi una possibile interpretazione anche nei progetti ambientali della Maison.

La condivisione non riguarda più soltanto il momento del brindisi, ma anche la responsabilità verso un territorio dal quale dipendono il lavoro di migliaia di persone, la sopravvivenza di un patrimonio agricolo e la continuità di una tradizione produttiva.

È un collegamento che può sembrare distante dall’immagine più immediata del lusso, ma che ne mette in evidenza una questione centrale. Un grande marchio può raccontare la propria storia attraverso le bottiglie, gli archivi e i personaggi che lo hanno accompagnato nei secoli. Per continuare a raccontarla, tuttavia, deve anche interrogarsi sulle condizioni che ne renderanno possibile il futuro.

Il vero significato di un patrimonio da tramandare

Il progetto Natura Nostra non elimina le incognite che il cambiamento climatico pone davanti alla Champagne e non sarebbe corretto presentarlo come una risposta sufficiente a un problema di dimensioni globali.

La tutela della biodiversità, la gestione dell’acqua, la protezione dei suoli e la ricerca sulle varianti di vite sono strumenti di adattamento che devono essere accompagnati da risultati verificabili e da una trasformazione più ampia delle pratiche produttive. La loro efficacia richiederà osservazioni nel tempo, investimenti e una collaborazione costante tra aziende, viticoltori e istituzioni.

È però significativo che una Maison con una storia così lunga abbia scelto di affrontare il tema partendo da una dimensione concreta: la terra.

Perché a Les Partelaines, dove Claude Moët acquistò un vigneto quasi tre secoli fa, il gesto di piantare un nuovo albero non è destinato a produrre un risultato immediato. La vegetazione dovrà crescere, gli habitat dovranno svilupparsi, le connessioni ecologiche dovranno consolidarsi e soltanto con il passare degli anni sarà possibile comprenderne pienamente i benefici.

Il tempo che nelle cantine permette allo champagne di maturare diventa così anche il tempo necessario perché un paesaggio possa trasformarsi.

Tra le bottiglie conservate nel sottosuolo di Épernay, le annate che raccontano un clima in evoluzione e gli alberi messi a dimora nei vigneti di Chouilly, emerge una riflessione che supera la storia di una singola Maison: preservare un’eccellenza non significa necessariamente mantenerla identica a se stessa, ma saper riconoscere ciò che deve cambiare affinché possa continuare a esistere.

In fondo, il futuro dello champagne potrebbe dipendere anche da qualcosa che non finirà mai dentro una bottiglia.