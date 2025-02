Meghan Markle copia spudoratamente Lady Diana. Ed è sommersa di critiche

Meghan Markle non smette mai di stupire. O, forse, di copiare. L'ultima trovata della duchessa del Sussex ha scatenato un'ondata di commenti polemici sui social: in un recente video pubblicato su Instagram, Meghan si mostra nel suo giardino di Montecito con indosso una felpa viola della Northwestern University. Un dettaglio che ai più attenti non è sfuggito: si tratta della stessa felpa resa celebre dalla principessa Diana nel 1996, solo un anno prima della sua tragica morte.

Coincidenza? Difficile crederlo. Il video, girato con un filtro color seppia per un effetto nostalgico e studiato nei minimi dettagli, la ritrae intenta a godersi un momento di relax con la famiglia: Harry che ride sullo sfondo, i bambini che annaffiano il giardino, un cocktail preparato con arance raccolte direttamente dalla loro proprietà. Un quadretto idilliaco, ma che nasconde qualcosa di ben più studiato.

Non è la prima volta che Meghan attinge al guardaroba della defunta suocera per costruire la propria immagine pubblica. I riferimenti stilistici a Lady Diana sono ormai un marchio di fabbrica: dai cappotti ai gioielli, fino agli outfit più casual. Ma stavolta il richiamo è talmente evidente da risultare quasi forzato.

Diana ricevette la felpa in regalo durante la sua visita alla Northwestern University nel 1996, un viaggio ufficiale finalizzato a raccogliere fondi per la ricerca sul cancro. Un gesto nobile, che contribuì a destinare 1,5 milioni di dollari al Robert H. Lurie Comprehensive Cancer Center. Un dettaglio che rende ancora più discutibile la scelta di Meghan: si tratta di una semplice coincidenza, di un omaggio sincero o dell'ennesima strategia per attirare l'attenzione mediatica?

Non è dato sapere se quella indossata dalla duchessa sia proprio la stessa felpa di Lady Diana, o se Meghan l’abbia acquistata ai tempi dei suoi studi. Ma la coincidenza è talmente sottile da risultare quasi grottesca.

Con l'uscita imminente della sua nuova serie Netflix "With Love, Meghan""With Love, Meghan", prevista per il 4 marzo, non sorprende che l'ex attrice stia mettendo in moto la sua macchina promozionale.

Non solo. Ricordiamo che Meghan è alle prese con le controversie legate al lancio del suo marchio "American Riviera Orchard", ora "As ever" (forse). Dopo l’annuncio, il brand ha già incontrato diversi problemi burocratici e difficoltà nel registrare il marchio presso l'ufficio brevetti degli Stati Uniti dovute a svariate accuse di plagio.

E quale miglior modo per far parlare di sé e ripulirsi l'immagine se non evocando, ancora una volta, il mito di Diana?