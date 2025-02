Meghan Markle e quel tentativo disperato di salvare il suo brand

Dopo mesi di attese e speculazioni, Meghan Markle si prepara finalmente a lanciare la sua linea di prodotti lifestyle, American Riviera Orchard, in collaborazione con Netflix. Un progetto che, a quanto pare, potrebbe rappresentare l'ultima possibilità per la duchessa del Sussex di affermarsi nel mondo degli affari. Tuttavia, dietro l'apparente clamore, la verità è che la sua impresa rischia di essere un flop, e il suo futuro imprenditoriale potrebbe finire ben presto nel dimenticatoio.

Il marchio, presentato con grande entusiasmo lo scorso anno, sembra voler spaziare da barattoli di marmellata a tè, passando per articoli per la casa e la cura degli animali. Tuttavia, fino a oggi, il debutto ufficiale era rimasto in sospeso. Ora, il Daily Mail rivela che il lancio avverrà nelle prossime settimane nei nuovissimi punti vendita fisici di Netflix, situati all'interno di due dei più grandi centri commerciali americani: il King of Prussia Mall di Philadelphia e la Dallas Galleria. Una mossa che sembra più una strategia disperata per attirare clienti, piuttosto che un reale passo verso il successo.

In effetti, l'andamento delle vendite nei nuovi Netflix House, che ospiteranno anche altri prodotti esclusivi ispirati a famose serie della piattaforma come Squid Game e Stranger Things, sarà determinante per la sopravvivenza del brand di Meghan. All'interno degli spazi sarà presente anche un bar, dove alcuni degli articoli di American Riviera Orchard, come la marmellata di fragole, verranno inseriti nel menù. Fonti vicine al progetto non nascondono l'incertezza: "Per lei è un momento cruciale," ammettono. "Se non riuscirà a far decollare il suo marchio, sarà un fallimento totale." In caso di insuccesso, il marchio American Riviera Orchard potrebbe essere rapidamente messo da parte per fare spazio ad altri prodotti più redditizi legati ai contenuti di Netflix.

Il debutto del brand coinciderà strategicamente con l'uscita di With Love, Meghan, il nuovo show della duchessa, previsto per il 4 marzo. Ma chiunque si aspetti un grande successo televisivo rimarrà probabilmente deluso. Lo show, inizialmente previsto per gennaio ma posticipato a causa degli incendi in California, si concentrerà sul lifestyle e sull'intrattenimento domestico, offrendo ispirazioni e idee piuttosto che ricette dettagliate. L'arrivo in streaming dello show - in contemporanea al debutto dei suoi prodotti - sembra quasi una trovata per creare un po' di buzz intorno a un marchio che fatica a decollare. Inoltre, Meghan sarà la sola protagonista del programma, con il marito Harry assente, il che potrebbe rendere il contenuto ancora più monotono e meno interessante.

Il rapporto tra Meghan e Netflix rimane quindi incerto. L'accordo quinquennale da 100 milioni di dollari che la coppia aveva siglato con la piattaforma scadrà entro la fine dell'anno, e molti insider ritengono improbabile un rinnovo. “Se lo show avrà grande successo e le vendite dei suoi prodotti saranno elevate, Netflix potrebbe riconsiderare la collaborazione,” ha rivelato una fonte. “Ma al momento sembra che l'azienda voglia semplicemente accompagnare Meghan fino alla fine del contratto senza fare troppo rumore.”

L'anno scorso, Meghan aveva già iniziato a promuovere il suo brand in modo discreto, inviando confezioni personalizzate della sua marmellata di fragole a celebri amiche come Mindy Kaling, Chrissy Teigen e Kris Jenner. Ora, il momento della verità si avvicina: riuscirà Meghan Markle a trasformare il suo marchio in un successo internazionale, o si troverà a fare i conti con un fallimento imprenditoriale clamoroso?

Al momento, la sua visione da imprenditrice sembra più fragile che mai, e il rischio che il suo sogno si spenga ancor prima di decollare è una realtà che si fa sempre più concreta.