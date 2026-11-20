Dalla sala parto alla produzione del latte, la gestione della stalla può ridurre le occasioni di malattia. La veterinaria e Animal Health Business Unit Manager di GUNA Laura Nozza illustra il suo approccio e il ruolo che attribuisce ai trattamenti complementari.

Quando una bovina si ammala, il conto per l’allevatore non si esaurisce nella spesa per curarla. Possono diminuire i quantitativi di latte prodotti e, quando il trattamento lo richiede, una parte della produzione deve essere temporaneamente esclusa dalla filiera. La salute degli animali e la tenuta economica dell’azienda si incontrano dunque in una domanda: quanto si può fare prima che la malattia renda necessario intervenire?

È su questo terreno che si colloca il lavoro di Laura Nozza, veterinaria e ricercatrice GUNA, che ha analizzato alcuni passaggi critici dell’allevamento intensivo bovino. Nel suo approccio, la gestione della stalla costituisce la base della prevenzione, alla quale si affiancano terapie convenzionali e l’impiego complementare di medicinali omeopatici veterinari.

La veterinaria e Animal Health Business Unit Manager di GUNA Laura Nozza

L’approccio One Health contro l’antibiotico-resistenza

L’obiettivo è ridurre le situazioni che rendono necessario il ricorso agli antibiotici, mantenendoli disponibili quando servono. Una questione che supera i confini dell’azienda agricola: l’uso improprio di questi farmaci favorisce la selezione di microrganismi resistenti, con conseguenze che interessano gli animali, le persone e l’ambiente. È il legame al centro della prospettiva “One Health”, che considera la salute di questi tre ambiti strettamente interconnessa.

Per comprendere come questo principio possa tradursi nel lavoro quotidiano, occorre seguire ciò che avviene in allevamento. Il parto è uno dei primi passaggi da osservare. Le condizioni igieniche dell’ambiente in cui nasce il vitello possono influire sulla sua salute: l’onfalite, un’infezione del cordone ombelicale, è tra i problemi che possono essere favoriti da una sala parto poco pulita. Anche la salute del piede bovino richiede attenzione, perché lesioni e infezioni possono provocare patologie invalidanti.

Un altro momento decisivo è l’asciutta, il periodo durante il quale la bovina interrompe la produzione di latte prima del parto successivo. Una gestione selettiva di questa fase permette di indirizzare gli interventi antimicrobici verso gli animali che ne hanno effettivamente bisogno.

La prevenzione e la Medicina di Bioregolazione in stalla

«Se si controllano i punti critici del processo di produzione del latte, il ricorso al farmaco diventa minimo», sottolinea Nozza. Il principio è quello della prevenzione, coerente con l’obiettivo dell’uso prudente dell’antibiotico richiamato dalle linee guida del Ministero della Salute.

Nella pratica descritta dalla veterinaria, a queste misure si affiancano medicinali omeopatici autorizzati in Italia per uso veterinario, impiegati nell’ambito di quella che definisce Medicina di Bioregolazione. «Li utilizzo in alcune problematiche dei vitelli, nella messa in asciutta selettiva e nelle mastiti cliniche all’esordio», riferisce Nozza.

Proprio la mastite, l’infiammazione della mammella, rappresenta uno dei problemi più rilevanti per un allevamento di vacche da latte. «Nelle esperienze aziendali che ho seguito, gli interventi sulle forme iniziali sono stati accompagnati da una diminuzione della conta delle cellule somatiche nel latte e da un ricorso meno frequente agli antibiotici», riferisce la ricercatrice. La conta delle cellule somatiche è un indicatore dello stato di salute della mammella. Si tratta delle osservazioni riferite da Nozza nell’ambito della propria attività.

Zero tempi di attesa e sostenibilità economica per l’azienda

La veterinaria richiama anche gli aspetti economici dei trattamenti proposti: «L’assenza di tempi di attesa e costi inferiori rispetto alle terapie tradizionali». La possibilità di limitare le perdite produttive si aggiunge così al beneficio economico che deriva dalla prevenzione delle malattie.

«Il vantaggio immediato che si ottiene è un ricorso meno frequente all’antibiotico negli animali e zero tempi di attesa per utilizzare il latte, quindi l’allevatore non rinuncia al guadagno. Salute e portafoglio vengono preservati», spiega.

Quando la terapia antimicrobica resta indispensabile

«Questo approccio non implica la rinuncia alla terapia antimicrobica nelle situazioni che ne richiedono l’impiego», precisa Nozza. «Le mastiti in fase avanzata e gli allevamenti con un’elevata presenza di batteri contagiosi, come Staphylococcus aureus o Streptococcus agalactiae, richiedono le terapie necessarie. In questi casi è possibile combinare gli interventi, lavorando contemporaneamente sulle condizioni che favoriscono la circolazione dei patogeni».

«Non dovendo scegliere una via o l’altra, sarebbe veramente un peccato non poter attingere ad entrambe le possibilità terapeutiche a seconda della necessità», osserva.

Biosicurezza e trasparenza verso il consumatore

A tenere insieme i diversi interventi resta la qualità della gestione della stalla. La biosicurezza comprende misure strutturali, igieniche e organizzative che servono a impedire l’ingresso e la diffusione di virus, batteri e parassiti. Contano inoltre l’alimentazione, la pulizia degli ambienti, la gestione degli animali e l’attenzione al loro benessere. Nessun singolo trattamento può riassumere questo insieme di responsabilità quotidiane.

È una prospettiva che riguarda anche chi acquista i prodotti della filiera. Dietro il latte e i formaggi ci sono scelte di allevamento che il consumatore, secondo Nozza, dovrebbe poter conoscere e valutare.

«Il consumatore dovrebbe pretendere di conoscere se l’alimento che porta in tavola rispetta questa triade animale-uomo-ambiente», conclude.

Ridurre il bisogno di antibiotici significa quindi intervenire anche su ciò che precede la prescrizione: gli ambienti, l’igiene, l’alimentazione, le fasi più delicate della vita dell’animale. È in queste scelte che la prevenzione può diventare un vantaggio per la salute della stalla e per la sostenibilità economica dell’allevamento, lasciando agli antibiotici il compito di essere utilizzati quando sono realmente necessari.