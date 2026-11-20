Dell’Iran com’è, ci informano le cronache: quelle sui conflitti con Stati Uniti e Israele, quelle sulla popolazione che protesta contro la dittatura degli ayatollah e muore (pochi giorni fa una studentessa 23enne, Najmeh Amini, condannata all’impiccagione per blasfemia e propaganda anti-regime soltanto per un post).

Ma di come l’Iran tanti anni fa sia diventato un paese martoriato, quasi non si parla più. Lo ricorda un libro appena uscito per I Colibrì di Neri Pozza: “Contando i chador”. Tra ispirazione autobiografica, narrativa e analisi storica, la giornalista Paola Dezza nel romanzo prende spunto dai mesi in cui seguì i suoi genitori a Teheran un attimo prima della rivoluzione che avrebbe sottomesso il paese alla repubblica islamica. Aveva 9 anni, era il 1978. Lo scià Mohammad Reza Pahlavi sarebbe fuggito il 16 gennaio 1979 e dopo 14 giorni Alì Khomeini tornava in patria. In breve tempo le vittime della sua teocrazia si sarebbero contate in decine di migliaia.

Una folla di donne iraniane si raduna per ascoltare un discorso del presidente Hashemi Rafsanjani in occasione del 14° anniversario della rivoluzione del 1979. Una donna tiene in mano una foto del defunto ayatollah Khomeini. (Foto di David Turnley/Corbis/VCG via Getty Images)

Lo sguardo di una bambina su una Teheran scomparsa

A ridosso di quegli eventi c’era una bambina italiana che tutto osservava e scopriva, e sono le sue impressioni, al contempo delicate e vivide come flash, a dar corpo ai 57 brevissimi capitoli.

Storie che cominciano come un’avventura di colori, sapori e strani benevoli personaggi. Lo sguardo della protagonista ci accompagna a scoprire situazioni e luoghi che non esistono più. La vecchia scuola italiana, il negozio di musicassette occidentali “Stereo Zand”, il supermercato internazionale. Si narra del fortuito incontro con Farah Diba, l’imperatrice che si diceva facesse il bagno nel latte per mantenere la pelle giovane; ma anche dello speciale schiocco delle dita come lo fanno solo in Iran, del gioco delle sette pietre che divertiva i bambini, di tanti e tanti cibi, di quanto il suo amatissimo padre non perdesse mai l’orientamento.

L’imperatrice Farah Diba e lo scià dell’Iran, Mohammad Reza Pahlavi (1919-1980), partecipano a un ricevimento presso l’ambasciata iraniana, durante la loro visita ufficiale in India, il 4 febbraio 1978. (Foto di Alain Nogues/Sygma/Sygma via Getty Images)

Il rogo del cinema Rex e la fine dell’innocenza

I due lati del disastro – repressione e rivoluzione – si affacciano con piccoli indizi dai contorni sfumati, come può essere percepita l’attualità nella mente di un bambino. Prima frasi come spari lontani (“La musica occidentale era perdizione”) poi più precise e cupe man mano che le violenze rotolavano su un piano inclinato. Si racconta delle strade controllate dai soldati, degli adulti che si appartavano per parlare seri a bassa voce, di un personaggio del romanzo morto nell’atroce rogo del cinema Rex ad Abadan (19 agosto 1978: i radicalisti islamici intrappolarono il pubblico in sala per poi appiccare il fuoco: centinaia di morti che la collera popolare attribuì allo scià). L’estate stava finendo e così l’innocenza di un viaggio che fin lì sembrava un gioco: dopo quell’evento, si legge, “La paura si fece più reale e vivida. In che direzione andava il paese? E noi, stranieri in questa terra, a quale destino eravamo assegnati?”.

Dal fascino dei veli esotici alla segregazione delle donne

È a questo punto che si capisce il titolo, “Contando i chador”. All’inizio del libro questi veli esotici fanno incontrare la malìa dell’Iran: la protagonista li contava dal finestrino dell’auto quando da Milano fu catapultata tra i misteri di quel paese. Nel mix di libertà dell’epoca c’erano donne in minigonna che avevano accesso alle professioni, ma anche chi si copriva il capo in vari modi – in base al grado di fede – e con stoffe diverse. Tutta questa discrezionalità all’improvviso finì. E nelle ultime pagine i chador diventano oggetti tragici. Gli invasati islamici presero a lanciare vetriolo sul viso di chi non li portava. Come racconta Dezza: “La segregazione delle donne iniziò con gli assalti alle straniere. Il volto sfacciato dell’Occidente veniva aggredito per strada con violenza”.

Giovani donne vestite alla moda occidentale in un supermercato a Teheran, nel 1968. (Foto di REPORTERS ASSOCIES/Gamma-Rapho via Getty Images)

Le radici della rivolta e la strage del Venerdì nero

Come si arrivò a quel punto è scritto sui libri di storia. La popolazione chiedeva più giustizia. Non solo gli esponenti del clero, ma studenti, intellettuali, comunisti, commercianti e altre frange sociali che aiutarono a cacciare lo scià per poi rimanere intrappolati nel giogo islamico.

Nel libro si ricorda come Reza Pahlavi regnasse con l’aiuto della terribile polizia segreta Savak, supportata da Cia e Mossad. E come i pozzi d’acqua – in un paese maledetto dalla siccità – erano “in mano ai ricchi”. Si ricorda come in Iran stesse nascendo un nuovo mercato per i prodotti americani mentre spuntavano come funghi palazzoni anonimi per ospitare operai analfabeti in arrivo dalle campagne. Gli “happy few” vicini al vertice reale si blindavano in sontuose dimore nella città alta. L’odore del cloro delle piscine si spandeva fino a lambire quello proveniente dalla città bassa, un miscuglio di montone arrostito, spezie, smog. Il Concorde dello scià sfrecciava con gran boato sopra tutto e tutti.

Così si arrivò alle proteste e alla repressione. Le grandi manifestazioni iniziarono nel settembre 1978. L’8 settembre il Venerdì nero raccontato anche dal libro. Uomini, donne e bambini erano confluiti in piazza Jaleh, solo quattro strade d’accesso, chiuse dalle camionette con soldati armati. Iniziò la mattanza: centinaia di persone, forse migliaia, finirono sotto i colpi dei militari dello scià appostati sui tetti.

L’epilogo di un’epoca e l’unico tappeto sopravvissuto

Rivoluzionari mentre bruciano un ritratto dello scià Mohammad Reza Pahlavi a Teheran, durante la rivoluzione iraniana, nel febbraio 1978. (Foto di Michel SETBOUN/Gamma-Rapho via Getty Images)

Ci furono la scuola occupata dai soldati, gli amici iraniani morti nelle manifestazioni, l’assalto alle merci nei supermercati, la fuga di chi poteva (ma nessuno a quanto pare aiutò i nostri connazionali rimasti con il cerino in mano), la luce che saltava sempre più spesso, le banche bruciate dai rivoluzionari. Era finita.

Di quel momento storico rimangono le cronache e questo racconto imbastito nodo dopo nodo come in un tappeto persiano. Si direbbe come quell’unico tappeto che, di tanta merce spedita a Milano, sopravvisse al rientro in patria dei protagonisti del libro