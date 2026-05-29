Timeless Luxury Boutique: la nuova generazione dell’orologeria di lusso parte da Gallarate

Nel cuore di Gallarate, nel 2025 nasce Timeless Luxury Boutique, una realtà giovane ma già ben posizionata nel panorama dell’orologeria di alta gamma. Dietro il progetto c’è una storia familiare, fatta di esperienza, passione e capacità di reinventarsi.

Il fondatore, Salvo, rappresenta il pilastro su cui si costruisce l’intera attività: imprenditore di lungo corso, con un passato nel settore immobiliare edilizio interrotto dopo il crollo del mercato tra il 2008 e il 2011, ha saputo cambiare rotta trasformando una passione di lunga data per l’orologeria in una nuova direzione professionale. Negli anni sviluppa competenze approfondite, arrivando a conoscere referenze, modelli e dinamiche di mercato con grande precisione.

Ma la sua storia va oltre il lavoro.

Nel corso degli anni, Salvo ha affrontato prove estremamente dure: un ictus e un tumore al cervello lo hanno costretto sulla sedia a rotelle. Nonostante questo, ha continuato a portare avanti il proprio progetto con determinazione, senza abbandonare l’attività e mantenendo un ruolo centrale nello sviluppo dell’azienda.

Nel 2022 prende forma il progetto definitivo insieme alla figlia Evelina e a Christian, dando vita a Timeless Luxury Boutique. Evelina, oggi socia di maggioranza con l’80%, ha sempre affiancato il padre, scegliendo di dedicarsi completamente all’attività di famiglia. Christian, che detiene il 20%, porta invece un solido background commerciale maturato nella gestione di strutture ricettive, contribuendo alla crescita del business.

La boutique si specializza nella compravendita di orologi di lusso, sia moderni che vintage, trattando alcuni dei marchi più iconici del settore come Rolex, Patek Philippe, Audemars Piguet, Omega, Cartier, TAG Heuer ed Eberhard & Co.

Fin dal primo anno, l’azienda registra un fatturato di 751.000 euro, segnale concreto di una domanda solida e di un posizionamento efficace. Attualmente, la maggior parte del volume d’affari deriva dai modelli moderni, considerati più liquidi e immediatamente appetibili sul mercato.

Guardando al futuro, la visione di Timeless Luxury Boutique è chiara: da un lato si prevede una crescita del settore a livello globale, dall’altro una progressiva rivalutazione del segmento vintage, destinato a riconquistare spazio nei prossimi anni.

In un mercato competitivo e in continua evoluzione, Timeless Luxury Boutique punta su un mix preciso: competenza tecnica, passione autentica e una gestione dinamica, capace di adattarsi alle nuove tendenze senza perdere il legame con la tradizione dell’orologeria. Ma soprattutto, rappresenta la dimostrazione concreta di come determinazione e resilienza possano trasformare le difficoltà in un nuovo punto di partenza.

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