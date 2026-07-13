La casa di James Bond sul Lago di Como è in vendita: quanto costa vivere nella villa di Casino Royale

C’è un luogo sul Lago di Como che, per gli appassionati di James Bond, ha lo stesso fascino di un’Aston Martin d’epoca o di un Martini «shakerato, non mescolato». È Villa La Gaeta, la spettacolare dimora affacciata sulle acque lariane scelta nel 2006 da Martin Campbell come set dell’epilogo di Casino Royale, il film che ha segnato il debutto di Daniel Craig nei panni dell’agente 007.

Oggi quella stessa residenza torna al centro dell’attenzione perché uno dei suoi appartamenti è stato messo in vendita, offrendo la rara possibilità di vivere all’interno di uno degli edifici più riconoscibili del Lago di Como.

La storia di Villa La Gaeta

Progettata dagli architetti Gino e Adolfo Coppedè e completata nel 1921 per gli eredi del numismatico Solone Ambrosoli, Villa La Gaeta rappresenta uno degli esempi più affascinanti dell’eclettismo italiano. Liberty, suggestioni neomedievali, richiami neogotici e scenografiche torri convivono in un edificio che domina il promontorio da cui prende il nome, regalando una delle viste più spettacolari del Lago di Como. La sua architettura, ricca di dettagli decorativi e fortemente scenografica, l’ha resa negli anni una delle ville più fotografate della zona.

Il set dell’ultima scena di Casino Royale

Nel finale di Casino Royale, Bond raggiunge Villa La Gaeta per catturare Mr. White, chiudendo simbolicamente il capitolo che introduce il nuovo 007 interpretato da Daniel Craig. Da allora la villa è diventata una meta di pellegrinaggio per i fan della saga, che ogni anno raggiungono il Lago di Como per ammirare dal vivo il luogo in cui prende ufficialmente forma la nuova era dell’agente segreto più famoso del cinema.

L’appartamento in vendita a 1,45 milioni di euro

Negli ultimi anni Villa La Gaeta è stata oggetto di un accurato restauro conservativo che ha portato alla suddivisione della proprietà in cinque appartamenti di pregio. Quello oggi in vendita, proposto a 1,45 milioni di euro, si sviluppa su due livelli per una superficie di 121 metri quadrati e comprende due camere da letto. A renderlo ancora più esclusivo sono l’accesso diretto al pontile e alla darsena con posto barca, il grande parco storico che circonda la villa, la spiaggia privata e una terrazza panoramica affacciata sul Lago di Como.