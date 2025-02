Luisa Ranieri cambia look: la trasformazione sorprende il web

Luisa Ranieri, conosciuta dal grande pubblico per il suo inconfondibile look con capelli scuri, ha sorpreso tutti con un cambio radicale di look, sfoggiando una chioma bionda. L'attrice ha postato su Instagram una foto che la ritrae con un biondo chiarissimo, una tonalità molto vicina al "cashmere blonde", una delle nuance più trendy del 2025. Un cambio di colore che non è solo estetico, ma funzionale al suo nuovo progetto lavorativo: la serie TV "La Preside", in cui interpreterà Eugenia Carfora, una dirigente scolastica che affronta la sfida di dirigere un istituto in un quartiere difficile come quello di Caivano, in provincia di Napoli.

«Oggi con questa testa bionda e con il cuore colmo di emozione inizio questa nuova avventura», ha scritto Luisa Ranieri nella didascalia del post, condividendo con i suoi follower l'emozione di un progetto a cui tiene particolarmente. La serie, diretta da Luca Miniero, è iniziata ufficialmente il 24 febbraio e si gira tra Caivano, Napoli e Roma. Un'interpretazione che promette di emozionare, quella della Ranieri nei panni della preside Eugenia, un personaggio coraggioso che, con la sua forza e determinazione, vuole infondere speranza nella sua comunità.

Il cambiamento di look di Luisa ha suscitato un'ondata di reazioni sul web. Sebbene alcuni esperti abbiano ipotizzato che si possa trattare di una parrucca, il colore sembra essere stato creato appositamente per lei, con schiariture che si armonizzano perfettamente con i suoi lineamenti. Un biondo chiaro che, nonostante l'abbandono del suo storico colore scuro, la rende ancora più affascinante e fresca.

Un cambio di look che, oltre ad essere funzionale per il suo ruolo da attrice, potrebbe essere anche un segnale di un possibile cambiamento di stile più duraturo. Infatti, data l'ondata di consensi ricevuti dai fan e dagli utenti social, non è escluso che Luisa Ranieri decida di mantenere questo nuovo colore di capelli anche al di fuori delle riprese.