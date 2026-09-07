La Regina guidatrice e il mito della Palombella alla Louis Vuitton Classic Run

Margherita di Savoia è stata tra le prime donne a guidare e possedere un’automobile. Nel 1909 la regina commissiona alla Fabbrica Automobili Itala la realizzazione di un modello speciale di Itala 35/45 HP, la vettura che due anni prima aveva vinto la Pechino-Parigi. Sostenitrice dei nuovi mezzi di locomozione, Margherita di Savoia è celebre anche per il suo fornito garage, dove custodisce le vetture di corte, suddivise tra reparto di città e reparto di campagna, tutte battezzate con il nome di un volatile. Ed è così che l’Itala 35/45 HP diventa Palombella, nome che viene inciso sul radiatore al posto del logo del produttore. Non solo, la limousine landaulet è realizzata in modo sartoriale dal carrozziere Cesare Sala con finiture di pregio come le maniglie in argento a forma di aquila sabauda; con interni in passamaneria dorata e citofono per comunicare con l’autista. Modello unico che oggi fa parte della collezione del MAUTO-Museo Nazionale dell’Automobile di Torino, la Palombella ha partecipato all’ultima edizione della Louis Vuitton Dolomites Classic Run e fino al 20 settembre è esposta al Teatro di Corte della Reggia di Monza.