Bonus Tari 2026: sconto del 25% sui rifiuti, chi ne ha diritto e come controllare che arrivi

Lo sconto è automatico, ma serve l’ISEE aggiornato. E conviene controllare l’avviso di pagamento.

Un quarto della Tari in meno per le famiglie in difficoltà economica. È il bonus sociale rifiuti, introdotto dall’Autorità per energia, reti e ambiente (ARERA), che si affianca agli sconti già esistenti su luce, gas e acqua. Lo sconto del 25% è automatico: non c’è nessun modulo da compilare. Chi pensa di avere i requisiti, però, deve verificare che sia stato applicato davvero e muoversi in tempo per l’anno prossimo: la data da segnare è il 20 dicembre.

Bonus Tari 2026: chi ha diritto allo sconto

Per ottenere l’agevolazione del 25% sulla Tari conta l’ISEE. Dal 1 gennaio 2026 la soglia è salita a 9.796 euro. Per i nuclei con almeno quattro figli a carico il limite resta a 20.000 euro. Ci sono poi due condizioni sull’utenza. Deve essere domestica, quindi restano fuori negozi e studi professionali, e la bolletta deve essere intestata a uno dei componenti del nucleo indicato nell’ISEE. Il bonus si può sommare agli altri sconti sociali, per esempio quelli su luce e gas: chi ha i requisiti può averli tutti insieme.

Bonus rifiuti: quanto si risparmia e come funziona il 25%

Lo sconto vale un quarto della Tari pagata nell’anno. Con una bolletta da 240 euro, il risparmio è di 60 euro. L’importo cambia da Comune a Comune, perché dipende dalle tariffe locali, dalle dimensioni della casa e da quante persone ci vivono. Ma lo sconto arriva l’anno dopo. Chi ha un ISEE valido nel 2026 vedrà lo sconto nel 2027, calcolato sulla Tari 2026. Nel 2026, invece, lo sconto è andato a chi aveva un ISEE 2025 che rispettava i requisiti: per loro il limite era di 9.530 euro, perché il nuovo tetto vale per le attestazioni di quest’anno. Di solito il bonus viene detratto dalla prima rata utile, in genere entro giugno. Se supera l’importo della rata, la parte restante si scala dalle rate successive.

Bonus Tari 2026: non si chiede, basta l’Isee

Non si fa domanda per il bonus Tari, né ad ARERA né al Comune. Basta avere ogni anno l’Isee aggiornato. Se l’attestazione rispetta i limiti, i dati passano dall’Inps al gestore dei rifiuti, che applica la riduzione. Il rinnovo annuale è indispensabile, e anche la data fa la differenza. Chi presenta la DSU dopo il 20 dicembre 2026 riceve l’ISEE a gennaio 2027, e lo sconto slitta al 2028. Chi si muove prima, invece, lo vedrà già nel 2027.

Come controllare il bonus Tari in bolletta

Anche se lo sconto è automatico, conviene verificarlo. L’agevolazione deve comparire nell’avviso di pagamento della Tari. Chi non la trova pur avendone diritto può rivolgersi al Comune o al gestore del servizio. Se l’avviso viene emesso dopo giugno, la riduzione non può più essere applicata in bolletta: il gestore deve restituire l’importo con bonifico o con un altro pagamento tracciabile. Valgono poi regole particolari per chi ha arretrati: dopo un sollecito formale, il gestore può usare il bonus per coprire quanto non pagato.