Hello Kitty, la rivoluzione del «cute»: in Italia la gentilezza conta più della bellezza

Per oltre cinquant’anni è stata il volto di un universo fatto di fiocchi, colori pastello, piccoli oggetti e personaggi capaci di attraversare generazioni e confini geografici. Eppure, dietro l’immagine apparentemente innocente di Hello Kitty, uno dei simboli più riconoscibili della cultura pop giapponese, si nasconde una trasformazione molto più profonda, che riguarda non soltanto il modo in cui interpretiamo ciò che è carino, ma soprattutto il valore che attribuiamo alla gentilezza, ai piccoli gesti e alle relazioni umane. Una trasformazione che, secondo una nuova ricerca europea, in Italia sembra essere particolarmente evidente: siamo infatti l’unico Paese, tra i cinque analizzati, in cui la parola cute viene associata più frequentemente alla premura che all’aspetto estetico.

È quanto emerge da Hello Kitty: Beyond Cute, l’indagine commissionata da Sanrio e realizzata da OnePoll su 10mila adulti in Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, che racconta come un concetto tradizionalmente legato alla dolcezza visiva stia progressivamente diventando un linguaggio emotivo, capace di esprimere affetto, creare connessioni e offrire conforto in una quotidianità sempre più dominata dall’incertezza.

Quando essere «cute» significa essere gentili

Il dato più interessante riguarda proprio l’Italia, dove il 52,9% degli intervistati associa la parola cute all’essere gentili o premurosi, una percentuale superiore al 48,4% che la collega all’apparire adorabili. Una differenza apparentemente contenuta, ma significativa nel confronto internazionale, perché in nessuno degli altri quattro Paesi coinvolti nell’indagine la dimensione relazionale supera quella estetica in queste associazioni.

A rendere ancora più evidente questa interpretazione è il modo in cui gli italiani definiscono il concetto: il 31,9% considera il cute soprattutto un gesto di affetto o gentilezza, mentre soltanto il 15,2% continua a leggerlo principalmente come una questione di aspetto esteriore.

Non si tratta, naturalmente, di una classifica che stabilisce quali popolazioni siano effettivamente più gentili, ma di un’indicazione interessante sul linguaggio delle emozioni e su come determinate sensibilità culturali vengano riconosciute, interpretate e condivise. La distinzione è importante perché suggerisce che, almeno per una parte consistente degli italiani, la dolcezza non coincide necessariamente con qualcosa da guardare, ma con qualcosa da ricevere o da offrire.

Un messaggio mandato senza un motivo particolare, un pensiero condiviso perché ricorda qualcuno, un complimento inatteso o una piccola attenzione che interrompe la routine possono diventare espressioni di quella stessa sensibilità che, nell’immaginario collettivo, siamo abituati ad associare a un personaggio come Hello Kitty.

I piccoli gesti che fanno sentire meno soli

La ricerca permette anche di osservare come questa trasformazione si traduca nella vita quotidiana. Il 42,8% degli italiani considera cute il gesto di un amico che invia qualcosa semplicemente perché gli ha fatto pensare a un’altra persona, mentre il 39,2% dichiara di sentirsi maggiormente connesso agli altri attraverso un atto inatteso di gentilezza.

È una forma di vicinanza che non richiede necessariamente grandi dimostrazioni, ma che attribuisce valore proprio a quelle attenzioni apparentemente insignificanti che spesso finiscono per essere dimenticate nella velocità delle relazioni contemporanee.

Il 28,2% degli intervistati italiani indica infatti il desiderio di far sorridere qualcun altro come prima motivazione nella ricerca attiva di momenti cute, mentre il 40,8% racconta di aver fatto un complimento nell’ultimo mese proprio come gesto di cura, la percentuale più alta tra i cinque Paesi analizzati.

Il fenomeno non riguarda esclusivamente l’Italia. A livello europeo, l’81% degli intervistati ritiene che un momento cute possa migliorare il proprio umore, il 76% afferma che possa offrire conforto durante una giornata difficile e il 71% lo associa alla possibilità di sentirsi più vicino agli altri.

Numeri che, pur fotografando percezioni personali e non effetti psicologici misurati sperimentalmente, raccontano quanto spazio stiano conquistando le emozioni positive e le forme più semplici di affetto nella ricerca di benessere quotidiano.

Dalla cultura kawaii ai social: come è cambiato il significato di carino

Per comprendere questa evoluzione bisogna tornare al Giappone, dove il concetto di kawaii ha costruito nel tempo un immaginario riconoscibile, influenzando moda, design, intrattenimento, comunicazione e consumi ben oltre i confini asiatici.

Hello Kitty, creata da Sanrio nel 1974, ne rappresenta una delle espressioni internazionalmente più popolari, ma la sua permanenza nella cultura contemporanea racconta anche la capacità di un personaggio di adattarsi a sensibilità differenti senza perdere la propria identità.

Ciò che un tempo poteva apparire soprattutto come un’estetica infantile è diventato infatti un codice condiviso anche dagli adulti, capace di convivere con la nostalgia, la moda, il collezionismo e le nuove forme di espressione digitale. Il cute, pur non coincidendo perfettamente con il significato culturale giapponese di kawaii, ne raccoglie una parte dell’eredità, trasformando la tenerezza in un linguaggio che attraversa piattaforme e generazioni.

Secondo la ricerca, il 43% degli adulti europei ritiene che il significato della parola sia cambiato negli ultimi dieci anni, una percentuale che sale al 59% tra gli appartenenti alla Generazione Z.

È soprattutto tra i più giovani, dunque, che emerge una lettura meno legata alla sola apparenza e più vicina alla capacità di suscitare emozioni, comunicare attenzione e costruire connessioni.

Anche i comportamenti sui social sembrano riflettere questa interpretazione. In Italia il 36,9% degli intervistati dichiara di condividere contenuti cute quotidianamente o più volte al giorno, privilegiando i messaggi d’affetto, indicati dal 50%, seguiti dai meme divertenti al 32% e dalle fotografie nostalgiche al 30%.

In un ecosistema digitale spesso associato alla competizione, alla ricerca di visibilità e alla rappresentazione di sé, questi contenuti possono così assumere una funzione diversa, diventando piccoli strumenti attraverso cui mantenere un legame, alleggerire una giornata o comunicare la propria presenza.

Perché oggi abbiamo sempre più bisogno di tenerezza

A spiegare il successo della cute culture potrebbe essere anche il contesto storico e sociale in cui questa sensibilità si sta sviluppando. Il 61,2% degli italiani ritiene infatti che i momenti cute siano diventati più importanti rispetto a cinque anni fa, mentre il 39,6% interpreta la crescita del fenomeno soprattutto come una ricerca di conforto in tempi di incertezza.

La tenerezza sembra dunque acquistare valore non necessariamente come fuga dalla realtà, ma come possibilità di costruire piccoli spazi emotivi riconoscibili all’interno di una quotidianità percepita come complessa.

È anche in questa prospettiva che si può leggere il ritorno di personaggi nati decenni fa e oggi nuovamente centrali nelle tendenze contemporanee, dalla moda agli accessori fino ai contenuti digitali. Il loro successo non dipende soltanto dalla nostalgia o dalla capacità delle aziende di reinventare prodotti già conosciuti, ma anche dal significato che le persone scelgono di attribuire a immagini familiari, rassicuranti e immediatamente riconoscibili.

Hello Kitty rappresenta un caso particolarmente interessante perché, pur essendo diventata un fenomeno commerciale globale, continua a essere associata a un’idea di amicizia e vicinanza che occupa un posto centrale nella filosofia di Sanrio.

Hello Kitty Beyond Cute: a Parigi la gentilezza diventa un’esperienza

È proprio questa dimensione a essere al centro di Hello Kitty: Beyond Cute, il progetto con cui Sanrio ha deciso di trasformare i risultati dell’indagine in un’esperienza immersiva ospitata alla Galerie Joseph di Parigi.

L’iniziativa, inaugurata alla fine di ottobre e prevista fino al 26 novembre 2026, porta il pubblico oltre il semplice universo visivo del personaggio, esplorando il rapporto tra dolcezza, emozioni e connessioni umane attraverso un percorso esperienziale.

All’apertura hanno partecipato Silvia Figini, Chief Operating Officer di Sanrio per EMEA, India e Oceania e di Mr Men a livello mondiale, e Kosuke Hamasaki, Managing Executive Officer di Sanrio Co., Ltd.

Per l’occasione Hello Kitty ha indossato anche un abito esclusivo disegnato da Kevin Germanier, stilista svizzero conosciuto per il suo approccio alla moda sostenibile e al luxury upcycling, creando un incontro tra l’immaginario pop giapponese e la ricerca contemporanea nel mondo della moda.

L’operazione si inserisce naturalmente anche nella strategia di valorizzazione di uno dei personaggi più importanti del catalogo Sanrio, ma racconta qualcosa che va oltre la dimensione del marchio: la capacità di un’estetica nata in Giappone più di mezzo secolo fa di continuare a essere reinterpretata attraverso sensibilità culturali e sociali differenti.

E forse il risultato più interessante della ricerca è proprio questo. In un momento storico in cui la comunicazione sembra spesso premiare ciò che provoca, divide o attira immediatamente l’attenzione, una parola abitualmente associata a qualcosa di grazioso sta assumendo un significato più complesso, nel quale trovano spazio la cura, la vicinanza e il desiderio di far stare bene qualcun altro.

Per gli italiani, almeno secondo i dati raccolti da OnePoll, essere cute non significa più soltanto apparire adorabili. Significa, sempre più spesso, sapere essere gentili.